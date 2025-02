Začali sa rokovania o druhej fáze dohody o prímerí v Gaze, oznámil Hamas

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP/Abed Hajjar)

Kancelária izraelského premiéra Benjamina Netanjahua v utorok avizovala, že sa chystá poslať delegáciu na vysokej úrovni do katarskej metropoly Dauha, aby diskutovala o plnení dohody s Hamasom. "Nadviazali sme kontakty a začali rokovania o druhej fáze," potvrdil hovorca Hamasu Abdal-Latíf Kanúa. Nespresnil, kto sa na daných rozhovoroch zúčastňuje, uviedol iba, že hnutie sa momentálne sústreďuje na zabezpečenie prístrešia pre Palestínčanov a na pomoc a rekonštrukciu v Pásme Gazy. Server The Times of Israel sa domnieva, že oznámenie hnutia sa zrejme vzťahuje na rokovania medzi Hamasom a sprostredkovateľmi. Dohoda medzi Izraelom a Hamasom, uzavretá 19. januára, pozostáva z troch fáz.

V prvej fáze Hamas v priebehu 42 dní prepustí 33 rukojemníkov. Prepustené by mali byť všetky ženy vrátane vojačiek, deti a muži starší ako 50 rokov. Z 33 rukojemníkov sa doteraz na slobodu dostalo 18. Izrael zase prepustí 990 až 1650 palestínskych väzňov a zadržaných osôb. Druhá fáza, o ktorej mali pôvodne začať rokovať v pondelok - v 16. deň prímeria -, by mala zahŕňať prepustenie všetkých zostávajúcich rukojemníkov vrátane izraelských vojakov. Zároveň by mal Izrael úplne stiahnuť svoje jednotky z Pásma Gazy. Tretia a záverečná fáza zahŕňa obnovu palestínskej enklávy a odovzdanie tiel rukojemníkov. Na túto úlohu budú dohliadať Egypt, Katar a OSN. Hamas aj izraelská vláda tvrdia, že sú odhodlaní dosiahnuť dohodu v druhej fáze, hoci sa navzájom kritizujú, pokiaľ ide o jej plnenie.