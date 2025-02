Trump chce ovládnuť Gazu: Bude to riviéra Blízkeho východu! Je to však reálne?

Donald Trump chce prevziať kontrolu nad pásmom Gazy. (Zdroj: SITA/AP Photo/Alex Brandon)

USA sa ujmú Gazy a „urobia svoju prácu“

Trumpove slová zneli jednoznačne: „USA prevezmú Pásmo Gazy a urobíme s tým poriadok.“ Podľa neho budú Spojené štáty likvidovať nevybuchnutú muníciu, zbúrajú zničené budovy, vyrovnajú terén a následne naštartujú ekonomický rozvoj. Tento plán by mal vytvoriť „neobmedzené množstvo pracovných miest a bývania pre ľudí v tomto regióne“.

Z Gazy dovolenková destinácia?

Trump vidí budúcnosť Pásma Gazy v radikálnej premene – podľa neho by sa mohlo stať „riviérou Blízkeho východu“. Avšak súčasní obyvatelia Gazy, ktorých počet sa odhaduje na 1,8 až 2,2 milióna, by podľa jeho plánov mali odísť do iných arabských krajín. Trump tvrdí, že niektoré štáty sú ochotné ich prijať, no konkrétne mená neuviedol.

Kto by teda v Gaze žil? Trump odpovedal: „Ľudia sveta“, pričom zdôraznil, že aj Palestínčania by mohli byť medzi nimi.

Vojenská prítomnosť USA v Gaze?

Trump zároveň naznačil, že USA sú pripravené vojensky zasiahnuť, ak to bude potrebné. „Urobíme to, čo je nutné. Chceme, aby sa tento región stal niečím, na čo bude celý Blízky východ hrdý,“ uviedol.

Na otázku, či by USA poslali do Gazy vojakov na zabezpečenie poriadku, odpovedal jednoznačne: „Ak to bude potrebné, urobíme to.“

„Gaza má neuveriteľný potenciál“

Ako bývalý developer Trump nadšene opisoval ekonomické možnosti Gazy. „Myslím si, že potenciál Pásma Gazy je neuveriteľný,“ povedal a dodal, že v regióne by mohli žiť ľudia z celého sveta. Tento plán označil za „fenomenálny“, „veľkolepý“ a „skvelý aj pre Palestínčanov“.

Silná vlna kritiky

Trump svoje vyhlásenie urobil v čase, keď bola v Európe hlboká noc, no reakcie prišli rýchlo. Predstaviteľ Hamasu ostro odmietol akýkoľvek plán na vyhnanie palestínskeho obyvateľstva.

Saudská Arábia okamžite zopakovala, že normalizácia vzťahov s Izraelom je možná iba v prípade riešenia dvoch štátov.

Kritiku vyjadrili aj ďalší svetoví lídri. Austrálsky premiér Anthony Albanese zdôraznil, že jeho krajina naďalej podporuje riešenie dvoch štátov. Americký senátor Chris Murphy z Demokratickej strany dokonca Trumpa obvinil, že „úplne stratil rozum“.

Demokrati varujú pred katastrofou, opatrní sú aj republikáni

Plán amerického prezidenta Donalda Trumpa na prevzatie kontroly nad Pásmom Gazy narazil na okamžitý odpor. Hovorca militantného hnutia Hamas, ktoré vedie vojnu proti Izraelu, ho rázne odmietol. „Ľudia v Gaze tento plán neprijmú,“ vyhlásil Sami Abu Zuhri. Saudská Arábia medzitým zopakovala, že bez vytvorenia nezávislého palestínskeho štátu nebude normalizovať vzťahy s Izraelom.

Aj v Spojených štátoch vyvolala Trumpova iniciatíva rozruch. Demokrati varujú, že by mohla stáť životy tisícov amerických vojakov. Kritika však prichádza aj z vlastných radov – viacerí republikáni reagovali na Trumpove slová opatrne.

Skepsa aj v radoch republikánov

Jedným z prvých, kto sa k návrhu vyjadril, bol vplyvný republikánsky senátor Lindsey Graham. Hoci Trumpa dlhodobo podporuje, tentoraz zaujal vyčkávací postoj. „Uvidíme, čo na to povedia naši arabskí spojenci,“ uviedol pre CNN. Priznal však, že väčšina obyvateľov jeho domovského štátu Južná Karolína „by pravdepodobne nebola nadšená myšlienkou, že by Američania mali prevziať kontrolu nad Gazou“.

Demokrati: „Katastrofa v priamom prenose“

Demokratický senátor Chris Murphy bol oveľa priamejší: „Stratil úplne rozum,“ napísal na sociálnej sieti X. Dodal, že invázia USA do Gazy by znamenala smrť tisícov amerických vojakov a vtiahla by krajinu do desaťročia trvajúcich konfliktov na Blízkom východe.

Jeho stranícky kolega Chris Van Hollen šiel ešte ďalej a označil Trumpove slová za plán na „vážne porušenie medzinárodného práva“. V rozhovore pre MSNBC varoval: „Prezident Spojených štátov práve oznámil, že politikou našej krajiny bude násilné vysídlenie dvoch miliónov Palestínčanov z Gazy. Inými slovami, hovoríme o etnických čistkách.“

Trumpov návrh tak v krátkom čase vyvolal nesúhlas doma aj vo svete. Či sa jeho plán dostane do štádia reálnej politiky, bude závisieť od reakcie spojencov USA – a možno aj od vývoja prezidentských volieb.

Pozadie: Desaťročia teroru Hamasu

Gazu dlhodobo ovláda teroristická organizácia Hamas, ktorej moc sa postupne posilňovala napriek medzinárodným snahám o jej oslabenie. Vyvrcholením jej násilia bol brutálny teroristický útok na Izrael 7. októbra 2023, pri ktorom ozbrojenci zavraždili približne 1200 ľudí a ďalších 251 uniesli do Gazy. Tento čin vyvolal rozsiahlu izraelskú vojenskú odpoveď, ktorá viedla k súčasnej kríze v regióne.

Trumpov plán: Revolúcia alebo utópia?

Trumpovo vyhlásenie znamená radikálny odklon od doterajšej americkej politiky na Blízkom východe. Otázne zostáva, či je vôbec realizovateľné a ako by ho prijali krajiny regiónu, Palestínčania či medzinárodné spoločenstvo.

Ak by sa tento plán uskutočnil, znamenalo by to historický precedens v riešení blízkovýchodného konfliktu – či už ako prelomové riešenie, alebo ako neuskutočniteľnú víziu.