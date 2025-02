Obchodník Trump sa opäť prejavil: Neuveriteľná ponuka Ukrajine! Za ďalšiu vojenskú pomoc žiada TOTO

Americký prezident Donald Trump (Zdroj: SITA/AP Photo/Evan Vucci)

WASHINGTON - Americký prezident Donald Trump chce podmieniť pokračovanie vojenskej podpory Ukrajine prístupom k jej vzácnym nerastným surovinám. Podľa agentúry AP News vidí v tomto kroku spôsob, ako zabezpečiť americké záujmy, zatiaľ čo Kyjev by si udržal potrebnú pomoc vo vojne proti Rusku.

Podpora výmenou za suroviny

V rozhovore s novinármi v Bielom dome Trump zdôraznil, že USA investujú do Ukrajiny obrovské sumy a očakávajú z toho priamy prínos. „Chceme s Ukrajinou uzavrieť dohodu, ktorá im zabezpečí to, čo im dávame, výmenou za vzácne nerasty a ďalšie suroviny,“ vyhlásil na pondelkovej tlačovej konferencii. „Chcem mať istotu, že budeme mať prístup k vzácnym nerastom,“ dodal.

Naznačil tiež, že Kyjev je ochotný na takúto dohodu pristúpiť. „Vkladáme do toho stovky miliárd dolárov. Majú úžasné zásoby vzácnych kovov. A ja chcem ich zabezpečenie – a oni sú tomu otvorení,“ uviedol.

Budúcnosť americkej pomoci Ukrajine je neistá

Ako pripomína Kyiv Independent, Trumpove vyjadrenia prichádzajú v čase, keď nie je jasné, či bude americká vojenská a finančná podpora Ukrajine pokračovať. Jeho administratíva minulý týždeň oznámila 90-dňové zmrazenie väčšiny zahraničnej finančnej pomoci, čo potvrdil aj denník The Guardian.

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj následne uviedol, že Ukrajine stále chýba približne 100 miliárd dolárov z balíka pomoci, ktorý USA schválili. Z celkovej sumy 177 miliárd dolárov zatiaľ Kyjev podľa neho dostal len 76 miliárd.

Trump tvrdí, že ukončenie vojny je na dosah

Donald Trump počas svojej predvolebnej kampane opakovane sľuboval, že v prípade víťazstva ukončí vojnu na Ukrajine do 24 hodín. To sa síce nestalo, no tvrdí, že rokovania o ukončení konfliktu sú v plnom prúde. „Dosiahli sme veľký pokrok v otázke Ruska a Ukrajiny. Uvidíme, čo sa bude diať. Chystáme sa túto absurdnú vojnu zastaviť,“ vyhlásil.