Donald Trump pozastavil plánované clá na tovar z Mexika: To vyšle na hranice 10-tisíc vojakov

MEXIKO - Mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová v pondelok po rozhovore s americkým prezidentom Donaldom Trumpom uviedla, že plánované clá na mexický dovoz tovaru do Spojených štátov sa na mesiac pozastavujú, čo potvrdil aj Biely dom. Dodala, že Mexiko posilní svoju severnú hranicu a nasadí tam 10.000 vojakov s cieľom zabrániť pašovaniu drog - najmä fentanylu - z Mexika do USA. Informuje správa agentúr AP, DPA a portálu Politico.

"USA sa zaväzujú pracovať na zastavení pašovania vysoko výkonných zbraní do Mexika," uviedla prezidentka na sieti X, kde oznámila pozastavenie ciel. Dodala, že obe krajiny budú pokračovať v rozhovoroch o bezpečnosti a obchode. Americký prezident na svojej sociálnej platforme Truth Social uviedol, že mal "veľmi priateľský" rozhovor so Sheinbaumovou a obaja sa dohodli na pozastavení ciel a nasadení vojakov na hraniciach, píše DPA. "Títo vojaci budú špeciálne určení na zastavenie prílevu fentanylu a nelegálnych migrantov do našej krajiny," napísal Trump.

Počas mesačného pozastavenia sa podľa Trumpovho statusu stretnú americký minister zahraničných vecí Marco Rubio, minister financií Scott Bessent, minister obchodu Howard Lutnick a vysokí predstavitelia Mexika, aby sa pokúsili vyriešiť tieto problémy. Trump dodal, že na rokovaniach s mexickou prezidentkou sa pokúsia dosiahnuť dohodu medzi USA a Mexikom. Trump v sobotu oznámil zavedenie ciel na tovar z Mexika, Kanady a Číny s platnosťou od utorka. Kanada následne oznámila zavedenie ciel na tovar z USA a mexická prezidentka tiež avizovala odvetné opatrenie. Peking podľa čínskeho ministerstva obchodu zase plánuje podať sťažnosť na Svetovú obchodnú organizáciu (WTO).

Aký je cieľ?

Biely dom uviedol, že cieľom ciel je obmedziť prílev nelegálnych prisťahovalcov a drog do USA a tiež oživiť domácu výrobu a zvýšiť príjmy. Trump o clách v pondelok diskutoval aj s kanadským premiérom Justinom Trudeauom a na pondelok majú naplánovaný ďalší rozhovor. Biely dom však tvrdí, že rokovania s Kanadou neprebiehajú tak dobre. Americký prezident tvrdí, že clá sa týkajú "drogovej vojny" spôsobenej opiátmi, ktoré podľa jeho slov prúdia cez hranice Mexika a Kanady. Podľa údajov americkej vlády prichádza z Kanady do USA len minimálne množstvo drog, čo v sobotu povedal aj kanadský premiér, podľa ktorého z Kanady pochádza menej než percento vysoko návykovej omamnej látky fentanyl, ktorá sa dostáva do USA.

Rutte tvrdí, že Trumpove napätie v súvislosti s clami neoslabí NATO

Generálny tajomník Severoatlantickej aliancie Mark Rutte v pondelok vyhlásil, že obchodné napätie, ktoré zavedením ciel rozpútal americký prezident Donald Trump, nebude mať negatívny vplyv na NATO.Informuje správa agentúry AFP. Trump v sobotu oznámil zavedenie ciel na tovar z Mexika, Číny a Kanady, ktorá je členom NATO. Zároveň pohrozil, že zavedie clá aj na tovar dovážaný z Európskej únie. "Medzi spojencami sú vždy problémy, nikdy to nie je pokojné a šťastné," povedal Rutte na tlačovej konferencii v Bruseli po stretnutí s britským premiérom Keirom Starmerom. "Som však úplne presvedčený, že to nebude stáť v ceste nášmu spoločnému odhodlaniu zachovať silnú odstrašujúcu silu," dodal šéf NATO.

Okrem obchodných hrozieb Trump podľa AFP ohrozil aj ďalšiu členskú krajinu NATO - Dánsko, a to svojimi tvrdeniami o tom, že chce získať jeho poloautonómny ostrov Grónsko. Na otázku, či by Európa mala pripravovať plány na svoju obranu bez podpory Spojených štátov, Rutte odpovedal, že je "hlúpe si predstavovať" NATO bez USA, ktoré v ňom zohrávajú kľúčovú úlohu. Rutte ďalej povedal, že najlepšia vec, ktorú môže Západ urobiť, je zostať jednotný. Vyjadril presvedčenie, že rovnaké zmýšľanie prevláda v USA, vrátane Bieleho domu.

Šéf NATO sa snažil odvrátiť Trumpovu túžbu získať Grónsko tým, že navrhol, aby NATO zohrávalo väčšiu úlohu pri posilňovaní obrany v spornom arktickom regióne, píše AFP. "Za veľmi užitočné považujem to, že nás prezident Trump upozornil na skutočnosť, že pokiaľ ide o ďaleký sever, v hre je geopolitická a strategická otázka," vyhlásil Rutte. Dodal, že NATO bude vždy spoločne hľadať najlepší spôsob, ako sa vysporiadať s takýmito výzvami. V súvislosti s vojnou na Ukrajine Rutte povedal, že táto vojna sa netýka len Ruska a Ukrajiny, ale ide o geopolitickú záležitosť, čo si podľa jeho slov uvedomujú USA aj európskej krajiny NATO, cituje DPA.