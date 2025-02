Za clá USA voči EÚ by mali byť obviňovaní Biden a Brusel, nie Trump, tvrdí Szijjártó

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó (Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic)

BUDAPEŠŤ - Európska únia (EÚ) je znepokojená zámerom prezidenta USA Donalda Trumpa zvýšiť clá na európsky tovar vstupujúci na americký trh, ale za takýto vývoj si môže sama, vyhlásil v utorok maďarský minister zahraničných vecí a vonkajších ekonomických vzťahov Péter Szijjártó. Dodal, že treba brať do úvahy aj to, že v skutočnosti opatrenia poškodzujúce EÚ neiniciovalo súčasné vedenie Bieleho domu, ale administratíva bývalého prezidenta Joea Bidena. Informuje o tom agentúra TASS.

"Teraz európski politici hovoria o možnosti, že nový prezident USA zavedie clá na Európsku úniu, ale ja by som chcel upozorniť na dve veci. Po prvé, európski politici by sa možno nemali púšťať do nekvalifikovaných obvinení a kritiky nového prezidenta Spojených štátov. A po druhé, mali by sme vedieť, že opatrenia USA, ktoré negatívne ovplyvňujú Európu, neinicioval Donald Trump, ale Joe Biden," povedal minister vo vysielaní maďarskej televíznej stanice M1 po schôdzi s rezortnými kolegami s členských štátov EÚ vo Varšave.

Szijjártó pripomenul, že pred štyrmi rokmi USA prijali protekcionistické zákony na podporu amerických spoločností počas pandémie koronavírusu, ale Brusel na to nijako nereagoval a z jeho strany neboli prijaté žiadne recipročné opatrenia. "Zlyhanie a nekompetentnosť Európskej komisie za posledných päť rokov viedli k tomu, že dnes môžu Spojené štáty ľahko uvaliť clá na Európsku úniu," zdôraznil maďarský minister.

Trump vyhlásil, že Spojené štáty na EÚ uvalia clá

Americký prezident Donald Trump cez víkend vyhlásil, že Spojené štáty na EÚ uvalia clá, pretože sa k nim správa zle. "Neprijímajú naše autá, neprijímajú naše poľnohospodárske produkty. V podstate neprijímajú takmer nič. Máme obrovský obchodný deficit s Európskou úniou," povedal Trump.

Nový prezident USA v sobotu (1. 2.) nariadil uvaliť 25-percentné clá na kanadský a mexický dovoz a desaťpercentné clá na tovar z Číny s platnosťou od utorka. Biely dom uviedol, že cieľom týchto opatrení je obmedziť prílev nelegálnych prisťahovalcov a drog do USA a rovnako oživiť domácu výrobu a zvýšiť federálne príjmy. Zavedenie ciel na tovary z Mexika a Kanady bolo na základe Trumpovho rozhodnutia pozastavené na mesiac.