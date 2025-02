Zelenskyj šokoval priznaním: Chýba mu 100 miliárd dolárov pomoci od USA! Nevie, kde sa stratili

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj (Zdroj: SITA/AP Photo/Efrem Lukatsky)

„Keď počujem, že Amerika poskytla Ukrajine stovky miliárd, môžem ako prezident krajiny vo vojne povedať, že sme dostali viac ako 75 miliárd dolárov. Keď sa hovorí o 177 miliardách alebo dokonca 200 miliardách, také sumy sme nikdy nevideli. Pomoc neprišla v hotovosti, ale vo forme zbraní a materiálu, čo predstavuje asi 70 miliárd dolárov,“ povedal Zelenskyj v rozhovore pre AP.

Ukrajinský líder dodal, že aj keď je jeho krajina za pomoc veľmi vďačná, skutočne prijatá suma je výrazne nižšia, než sa často uvádza. „Keď sa hovorí, že Ukrajina dostala 200 miliárd dolárov na podporu armády, nie je to pravda. Neviem, kam sa tie peniaze podeli. Možno je to pravda na papieri, v stovkách rôznych programov – nebudem sa o tom hádať. Ale v skutočnosti sme dostali asi 76 miliárd. Je to veľká pomoc, ale nie 200 miliárd,“ zdôraznil.

Zelensky acknowledges that 60% of American aid has not reached its destination.

Na Zelenského vyjadrenia rýchlo zareagoval miliardár Elon Musk, ktorý je blízkym spojencom amerického prezidenta Donalda Trumpa a v jeho novej administratíve má na starosti efektivitu vládnych výdavkov. Musk na sociálnej sieti X (bývalý Twitter) zdieľal správu o Zelenského vyjadreniach s titulkom „Zelenskyj priznáva, že 58 percent americkej pomoci sa stratilo“. K príspevku pridal dva výkričníky, čo vyvolalo diskusie medzi používateľmi. Mnohí z nich vyzývali k zastaveniu pomoci Ukrajine, ktorá už tretí rok čelí ruskej invázii.

Pomoc pokračuje, no otázky zostávajú

Zelenskyj svoje vyjadrenia zverejnil v súvislosti s nedávnym rozhodnutím Trumpovej administratívy zmraziť takmer všetku zahraničnú pomoc. Ukrajinský prezident však ubezpečil, že vojenská podpora zo strany USA zatiaľ neprestala.

Otázka, kam sa podeli chýbajúce miliardy, zostáva nezodpovedaná. Zelenskyj už minulý mesiac v rozhovore s americkým podcasterom Lexom Friedmanom naznačil, že problém môže spočívať v korupcii alebo lobingu na strane amerických spoločností. „Nedostali sme ani polovicu z 177 miliárd dolárov, ktoré boli vyčlenené. Možno to súvisí s korupciou alebo lobingom,“ povedal.

Zelenskyj zároveň priznal, že Ukrajina má s korupciou svoje problémy, no tvrdil, že jeho vláda na ich riešenie tvrdo pracuje. „Máme najkomplexnejší protikorupčný systém v Európe,“ vyhlásil. Zároveň poznamenal, že to, čo sa na Ukrajine nazýva korupciou, by sa v iných krajinách mohlo označovať ako lobbing, ako uviedol server Politico.