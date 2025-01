Napätie medzi Slovenskom a Ukrajinou: Fico chce odvetné kroky! Premiér hovorí o ťahaní za nos

Robert Fico (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

BRATISLAVA - Ak ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj Slovensko v otázke dodávok plynu "ťahal za nos", tak vláda SR prijme recipročné opatrenia napríklad pri finančnej pomoci Ukrajine. Uviedol to premiér Robert Fico (Smer-SD) na sociálnej sieti v súvislosti s tým, že vzdušný priestor nad letiskom v Bruseli uzavreli z technických dôvodov a rokovanie z dôvodu meškania by premiér nestihol. Zmeškané štvrtkové rokovanie premiéra s predstaviteľmi Európskej komisie (EK) o zastavení tranzitu ruského zemného plynu na územie SR by sa podľa jeho slov malo zopakovať v pondelok (3. 2.).