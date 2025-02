EÚ zareaguje, ak Trump zavedie nespravodlivé clá na tovar únie: Obava nemeckého kancelára

Donald Trump (Zdroj: TASR/AP/Evan Vucci)

BRUSEL - Európska únia odpovie na nespravodlivé clá, ktoré by mohol zaviesť americký prezident Donald Trump na tovary z únijných krajín. Podľa agentúry AFP to dnes povedal hovorca Európskej únie. Trump v piatok oznámil bez ďalších podrobností, že sa chystá zaviesť clá na tovar únie. Brusel tiež ľutuje sobotňajšie rozhodnutie amerického prezidenta zaviesť clá na Kanadu, Mexiko a Čínu.

Trump v sobotu podpísal nariadenie, ktoré zavádza clá vo výške 25 percent na tovar dovážaný z Kanady a Mexika a 10 percent nad rámec existujúcich ciel na dovoz z Číny. V piatok potom vyhlásil, že chce zaviesť clá aj na Európsku úniu, ktorá sa podľa neho nezachovala dobre k Spojeným štátom.

Zhromaždenie za budúcnosť Slovenska v Európe (Zdroj: TASR/Lukáš Grinaj)

Európska komisia dnes uviedla, že by si takýto krok zo strany Spojených štátov nenechala páčiť. "EÚ by silno zareagovala na akéhokoľvek obchodného partnera, ktorý by zaviedol nespravodlivé či svojvoľné clá na tovar z EÚ," povedal podľa agentúry AFP hovorca Európskej komisie. "EÚ ľutuje americké rozhodnutie zaviesť clá na Kanadu, Mexiko a Čínu," uviedol ďalej hovorca, podľa ktorého tento krok poškodzuje všetky strany.

Trump už skôr uviedol, že EÚ a ďalšie krajiny majú so Spojenými štátmi "znepokojivé" obchodné prebytky. Uviedol, že na výrobky týchto krajín budú buď uvalené clá, alebo bude požadovať, aby štáty nakupovali viac ropy a plynu z USA, hoci kapacita vývozu plynu z USA je takmer na hranici svojich možností. Clá na Mexiko a Kanadu však odôvodnil tým, že tieto krajiny dostatočne nepotierajú pašovanie drogy fentanyl do Spojených štátov. Mexiku vyčíta tiež to, že mexická vláda vytvorila alianciu s drogovými kartelmi a že nedostatočne zápasí s nelegálnou migráciou, čo mexickí predstavitelia odmietajú.

Scholz sa obáva vplyvu na svetový obchod

Nemecký sociálnodemokratický kancelár Olaf Scholz varoval pred dopadom amerických ciel na svetový obchod. Informoval o tom dnes berlínsky denník BZ. Predák opozičnej konzervatívnej únie CDU / CSU a možný budúci kancelár Friedrich Merz uviedol, že ho americké clá uvalené na Kanadu, Mexiko a Čínu znepokojujú.

"Svetová výmena tovaru sa ukázala ako veľký úspech, ktorá umožnila blahobyt náš všetkých," povedal Scholz, ktorý dnes navštívil britského premiéra Keira Starmera. "Preto je dôležité, aby sme teraz svet nerozdeľovali colnými bariérami, ale aby sme globálnu výmenu tovarov a služieb umožnili aj v budúcnosti," dodal.

Olaf Scholz (Zdroj: SITA/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)

Merz, ktorého únia CDU/CSU je podľa prieskumov pred predčasnými parlamentnými voľbami 23. februára najväčšou politickou silou v Nemecku, sa domnieva, že americké clá v konečnom dôsledku doľahnú na amerických spotrebiteľov.

"Clá nikdy neboli dobrým nápadom na riešenie sporov v obchodnej politike," povedal Merz na predvolebnom zjazde jeho Kresťanskodemokratickej únie (CDU), ktorá s bavorskou sesterskou Kresťansko-sociálnou úniou (CSU) tvorí spoločný konzervatívny blok.

Kanadská veľvyslankyňa v USA dúfa, že nové americké clá nevstúpia do platnosti

Kanadský premiér Justin Trudeau a mexická prezidentka Claudia Sheinbaumová telefonicky hovorili o rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa uvaliť na dovoz z ich krajín vysoké clá. Informoval o tom dnes úrad kanadského premiéra. Trump v sobotu podpísal nariadenie, podľa ktorého začnú clá vo výške 25 percent platiť v utorok. Kanadská veľvyslankyňa v USA Kirsten Hillmanová v rozhovore s televíznou stanicou ABC News však vyjadrila nádej, že clá na dovoz z Kanady v utorok do platnosti nevstúpia. Dodala, že kanadská strana je o tom pripravená ďalej rokovať s Trumpovou administratívou.

Trudeauová a Sheinbaumová sa v telefonickom rozhovore dohodli na pokračovaní spolupráce v oblastiach spoločného záujmu a rozvoji silných bilaterálnych vzťahov medzi Kanadou a Mexikom. Hovorili tiež o snahách oboch krajín posilniť kontrolu hraníc a bojovať proti výrobe a distribúcii drog, píše sa v oznámení úradu kanadského premiéra.