Trumpov plán na presídlenie Palestínčanov sa rovná etnickým čistkám, uviedol Irán

TEHERÁN - Irán v pondelok odsúdil návrh amerického prezidenta Donalda Trumpa na presídlenie Palestínčanov z Pásma Gazy. Zároveň varoval, že takýto krok by sa rovnal "etnickým čistkám", píše agentúra AFP.

Hovorca ministerstva zahraničných vecí Esmaeil Baqaei vyhlásil, že medzinárodné spoločenstvo by malo Palestínčanom pomôcť "zabezpečiť ich právo na sebaurčenie... namiesto presadzovania iných nápadov, ktoré by sa rovnali etnickým čistkám". K vyjadreniu ministerstva došlo v reakcii na opakované Trumpove vyhlásenia o "vyprataní" Pásma Gazy a presídlení tamojšej populácie do Egypta a Jordánska. "Vyčistenie Pásma Gazy... je súčasťou vymazania (oblasti) a celej Palestíny," vyhlásil hovorca a dodal, že "žiadna tretia strana" nemôže rozhodovať o budúcnosti palestínskeho územia.

Trump vo štvrtok nástojil na tom, aby Egypt a Jordánsko prijali palestínskych vysídlencov z Pásma Gazy. Urobil tak napriek tomu, že jeho plán na presun Palestínčanov z enklávy odmietli obe arabské krajiny. Irán neuznáva existenciu Izraelského štátu a z podpory Palestínskej samosprávy urobil jeden z pilierov svojej zahraničnej politiky. Počas vojny v Pásme Gazy finančne i vojensky podporoval militantné hnutie Hamas a pomáhal aj ďalším skupinám. Napriek tomu Irán vyhlasuje, že skupiny konajú nezávisle.