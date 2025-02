Blanár sa neformálne stretol s Lipavským: Hovorili aj o česko-slovenských vzťahoch

Juraj Blanár (Zdroj: Topky/Ramon Leško)

"Cez víkend som sa stretol so slovenským ministrom zahraničných vecí Jurajom Blanárom, ktorý bol v Prahe na neformálnej návšteve," ozrejmil Lipavský. "Hodinu sme sa pomerne príjemne zhovárali o praktických veciach," uviedol český minister, podľa ktorého je to dôkaz, že česko-slovenské vzťahy na tom nie sú až tak zle, ako to môže vyplývať z niektorých mediálnych výstupov. Na stretnutí sa ministri dotkli aj piatkových výrokov predsedu vlády SR Roberta Fica, ktorý na stretnutí s členmi diplomatického zboru obvinil ČR zo zasahovania do vnútorných záležitostí Slovenska a obrátil sa pritom priamo na prítomného českého veľvyslanca v Bratislave Rudolfa Jindráka.

Lipavský preto na stretnutí s Blanárom dôrazne odmietol tvrdenie, že by ČR akýmkoľvek spôsobom zasahovala do vnútorných záležitostí SR. "Na druhej strane však máme názorovú pluralitu. Zo Slovenska zaznievajú názory, s ktorými často nesúhlasíme. To je sloboda, ktorú si všetci vážime," poznamenal český minister. Blanár je na neformálnej návšteve ČR už od piatka, keď sa stretol s exprezidentom Václavom Klausom. V sobotu zas navštívil ďalšieho bývalého prezidenta Miloša Zemana. Ku vzťahom so Slovenskom sa v diskusnej relácii Otázky Václava Moravca v nedeľu vyjadril aj český premiér Petr Fiala, ktorý pre súčasné zahraničnopolitické aktivity SR nevidí dôvod na obnovu medzivládnych konzultácií. Tie česká vláda ukončila ešte v marci minulého roka.