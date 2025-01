Orbán kvôli tranzitu plynu znovu pohrozil zablokovaním protiruských sankcií

(Zdroj: TASR/Jaroslav Novák)

BUDAPEŠŤ - Zastaviť tranzit ruského plynu cez Ukrajinu do strednej Európy a následné zvýšenie cien je neprijateľné, povedal podľa agentúry Reuters v rozhovore pre štátny rozhlas maďarský premiér Viktor Orbán. Zároveň opätovne pohrozil, že ak nebudú dodávky obnovené, zablokuje ďalšie predĺženie sankcií, ktoré dvadsaťsedmička uvalila na Rusko v reakcii na začatie invázie na Ukrajinu.

Ukrajina na začiatku roka podľa očakávania zastavila tranzit ruského plynu do Európy cez svoje územie. Stalo sa tak po ukončení päťročného kontraktu medzi ukrajinskou spoločnosťou Naftohaz a ruským Gazpromom, ktoré bolo avizované mesiace popredu. Väčšina krajín sa na tento krok dlhodobo pripravovala. Naopak, Orbán a premiér Robert Fico postoj Kyjeva od začiatku kritizujú.

archívne video

Premiér Fico napísal ukrajinskému prezidentovi otvorený list (Zdroj: Úrad vlády SR)

"To, že Ukrajina nie je ochotná pustiť ruský plyn cez svoje územie, aby sa dostal do strednej Európy, a tým zvyšuje cenu plynu, (...) je neprijateľné,“ povedal Orbán s tým, že Maďarsko tento týždeň požiadalo EÚ o záruky ohľadom svojej energetickej bezpečnosti. Maďarský premiér ďalej uviedol, že ak nebudú obnovené toky plynu, bude Maďarsko vetovať ďalšie predĺženie sankcií. "Komisia okrem iného sľúbila, že vyrieši, aby Ukrajinci obnovili tranzit ruského plynu," povedal Orbán. "Ak komisia nesplní, na čom sme sa dohodli, budú sankcie zrušené," pohrozil.

Rozhodnutie ostro kritizuje aj premiér Fico

Európska komisia 1. januára pripomenula, že "zastavenie dodávok cez Ukrajinu je situácia, ktorá sa očakávala" a "EÚ je na ňu pripravená". Plynárenská infraštruktúra v dvadsaťsedmičke je natoľko flexibilná, aby plyn pre strednú a východnú Európu odinakiaľ ako z Ruska doviedla alternatívnymi cestami, vyhlásila únijná exekutíva. Moskva v dôsledku invázie na Ukrajinu prišla o dominantnú pozíciu v dodávkach plynu do EÚ. Strata lacných dodávok ruského plynu však prispela k spomaleniu hospodárskeho rastu a k vzostupu inflácie v EÚ, napísal už skôr Reuters.

V roku 2023 dodalo Rusko cez Ukrajinu do Európy okolo 15 miliárd kubických metrov plynu. To predstavuje iba osem percent objemu plynu, ktorý Rusko do Európy rôznymi cestami dodávalo v rokoch 2018 a 2019, upozornil Reuters. Rozhodnutie Kyjeva nepredĺžiť dohodu o tranzite ruského plynu ostro kritizuje premiér Fico. Opakovane hrozia Kyjevu odvetnými opatreniami, vrátane prerušenia dodávok elektriny.