Lietadlo Jeju Air pred haváriou upozornili na možný stret s vtákmi

Ministerstvo oboznámilo pozostalých s predbežnými zisteniami vyšetrovania havárie lietadla Boeing 737-800, ku ktorej došlo 29. decembra 2024 v meste Muan na juhozápade krajiny. Zahynulo pri tom 179 ľudí z celkového počtu 181 na palube. Vláda plánuje zverejniť predbežnú správu do pondelka. Vyšetrovací výbor ministerstva ozrejmil, že zábery z kamerového systému letiska, ktoré vznikli v čase nehody, potvrdili náraz lietadla do kŕdľa vtákov.

Riadiaca veža mu pristátie povolila

Lietadlo prvýkrát komunikovalo s vežou riadenia letovej prevádzky o 08.54 h miestneho času, keď sa pripravovalo na pristátie. Riadiaca veža mu pristátie povolila. Následne o 08.57 h upozorňovala na potenciálne nebezpečenstvo stretu s vtákmi. O minútu neskôr sa podľa všetkého zastavilo nahrávanie čiernej skrinky, pravdepodobne z dôvodu zlyhania elektrických systémov po zastavení motorov, píše Jonhap.

Najhoršia letecká tragédia v histórii Južnej Kórey

Predpokladá sa, že pilot spustil núdzové volanie, no žiadny záznam o tom sa už nezachoval, skonštatovalo ministerstvo. Zároveň uviedlo, že sa na oboch motoroch našlo perie a krv, ktoré pravdepodobne pochádzalo z jedného z druhov sťahovavých vtákov. Analýza letových údajov a hlasových záznamov z pilotnej kabíny zaberie ešte niekoľko mesiacov, dodalo ministerstvo. Let z Thajska do juhokórejského mesta Muan pristál bez vysunutia podvozku, zišiel z pristávacej dráhy a po náraze do betónovej bariéry explodoval. Ide o najhoršiu leteckú tragédiu v histórii Južnej Kórey.