Afganca, ktorý útočil v Aschaffenburgu, umiestnili na psychiatriu

ASCHAFFENBURG - Afganca, ktorý v stredu v bavorskom meste Aschaffenburg nožom smrteľne zranil dvoch ľudí, na príkaz vyšetrujúcej sudkyne okresného súdu dočasne umiestnili do psychiatrickej nemocnice. Informuje o tom agentúra DPA. Ako prvý to oznámil denník Bild.

DPA v tejto súvislosti konštatuje, že takýto príkaz sa zvyčajne vydáva vtedy, ak existujú náznaky, že podozrivá osoba nebola v čase spáchania činu trestne zodpovedná z dôvodu duševnej choroby.

Ako pripomenul bavorský minister vnútra Joachim Hermann, Afganec v stredu popoludní v parku v Aschaffenburgu nečakane zaútočil nožom na dvojročného chlapca marockého pôvodu a 41-ročného Nemca, ktorí svojim zraneniami podľahli.

Okrem toho kuchynským nožom trikrát zranil v oblasti krku dvojročné dievča zo Sýrie. Mnohopočetné zranenia v oblasti hrudníka utrpel aj 72-ročný muž, pri pokuse zasiahnuť si zlomila ruku 59-ročná učiteľka. Všetci zranení sú stále v nemocnici, no mimo ohrozenia života, uviedol policajný hovorca.

Útočník má 28 rokov a polícia ho zadržala krátko po čine. Podľa Herrmanna mal byť Afganec vlani v júli deportovaný do Bulharska, kde vstúpil na územie EÚ, no nestalo sa tak. Začiatkom decembra 2024 úradom písomne oznámil, že chce opustiť Nemecko, no ani k tomu nedošlo, pretože nedostal potrebné doklady z afganského konzulátu. Minister poznamenal, že muž sa "očividne liečil aj na psychiatrii".

Prípadnú zníženú trestnú zodpovednosť muža musí preukázať vyšetrovanie. Polícia sa okrem iného snaží objasniť, či Afganec v parku cielene útočil na deti z jaslí.