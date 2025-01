Slony nemôžu žiadať prepustenie zo zoo, lebo nie sú osobami, rozhodol súd

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Hlavnou právnou otázkou je, či slony spĺňajú podmienky habeas corpus (v latinčine doslova "aby si mal telo"). Tento koncept pochádza z anglického právneho systému – anglický parlament v roku 1679 schválil Habeas Corpus Act. Jeho úlohou bolo chrániť osobnú slobodu občanov pred neoprávneným zadržaním a uväznením. Jednotlivca možno podľa tohto zákona uväzniť iba na základe rozhodnutia súdu a nikoho nemožno zatknúť bez písomného príkazu sudcu.

Skupina žiada vypustenie do rezervácie

Ochranárska skupina NonHuman Rights Project tvrdí, že habeas corpus sa neobmedzuje iba na ľudí. Slony podľa nej počas "nezákonného obmedzenia slobody" v zoo chradnú, a žiada ich vypustenie do jednej z dvoch akreditovaných rezervácií pre slony v USA. V africkej divočine, kde sa narodili, by už totiž neprežili, tvrdí skupina.

"Je dôležité poukázať na to, že špecifická právna otázka predložená tomuto súdu sa netýka všeobecnej úcty k týmto majestátnym zvieratám, ale konkrétne týchto piatich slonov. Táto právna otázka stojí a padá na tom, či slon je alebo nie je osobou, pretože tento termín používa vymedzenie habeas corpus. A keďže slon nie je osobou, uvedené slony nemôžu opodstatnene vzniesť námietku v rámci habeas corpus," uvádza súd v odôvodnení rozsudku.

Zmena vzťahov medzi ľuďmi a zvieratami

Skupina na rozsudok reagovala vyhlásením, podľa ktorého "podporuje očividnú nespravodlivosť". Vyjadrila predpoklad, že súdy v budúcnosti odmietnu myšlienku, že iba ľudia majú právo na slobodu. Skupina sa v roku 2022 usilovala oslobodiť slona menom Happy žijúceho v zoo v newyorskej štvrti Bronx. Odvolací súd štátu New York vtedy rozhodol, že Happy je síce inteligentný a hodný súcitu, no nemožno ho považovať za nelegálne väznenú osobu s právom žiadať prepustenie. Podľa rozsudku newyorského súdu by udelenie habeas corpus slonovi "malo enormný destabilizujúci účinok na modernú spoločnosť" a zmenilo by vzťahy medzi ľuďmi a zvieratami.