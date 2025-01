Česká vláda schválila novú novelu: Chce riešiť krízový personálny stav v armáde

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Barbora Vizváryová)

PRAHA - Česká vláda v stredu schválila novelu zákona, ktorá podľa nej pomôže riešiť krízovú personálnu situáciu v českej armáde. Mali by sa napríklad zvýšiť náborový príspevok či benefity pre slúžiacich vojakov a znížiť by sa, naopak, mala administratívna záťaž pri nábore nových členov armády. Uviedol to rezort obrany.