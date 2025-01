Na Slovensku by mohli vzniknúť Národné obranné sily, ich súčasťou by boli aj žandári

Robert Kaliňák (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Na Slovensku by mohli vzniknúť Národné obranné sily, nahradiť by mali aktívne zálohy ozbrojených síl. Súčasťou návrhu je aj vznik Žandárskeho zboru, ktorý by mohol pomáhať polícii pri udržiavaní verejného poriadku. Vyplýva to z návrhu zákona o niektorých opatreniach na zvýšenie odolnosti SR v oblasti obrany a bezpečnosti a o brannej povinnosti a návrhov viacerých noviel zákonov, ktoré do medzirezortného pripomienkového konania predložilo Ministerstvo obrany (MO) SR.