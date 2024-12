Nová kampaň v Grécku: Ochrana mentálneho zdravia mladých pred negatívnymi účinkami internetu

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Práve v tejto chvíli prebieha obrovský experiment na mozgoch našich detí... to musíme zastaviť," povedal Mitsotakis. Zdôraznil, že ochrana blaha detí je spoločenskou nevyhnutnosťou a že skutočná výzva do budúcnosti je navrhnúť aplikácie s ohľadom na deti a dospievajúcich.Podľa neho si sociálne siete "už zarobili veľa peňazí (a) nepotrebujú zarábať na deťoch a tínedžeroch", pričom sú nebezpečné pre ich mentálne zdravie. Toto tvrdenie potvrdili aj viacerí úradníci na slávnostnom spustení kampane v Aténach s tým, že najmenej jeden z desiatich gréckych tínedžerov má problém so závislosťou od internetu.

(Zdroj: Getty Images)

Súčasťou opatrení je nová webová stránka, kde rodičia nájdu rady na inštaláciu ochranných zabezpečení v prehliadačoch v telefónoch detí. Začiatkom apríla Grécko tiež zavedie aplikáciu na overovanie veku a spustí denné limity internetového prehliadania na konkrétnom zariadení.

Už v septembri Mitsotakis v prejave na zhromaždení OSN varoval, že intenzívne používanie sociálnych sietí sa spája s "depresiou, pocitom izolácie, nedostatkom spánku a závislosťou". Vyjadril tiež podporu Austrálii, ktorá v novembri schválila zákon zamedzujúci deťom mladším ako 16 rokov využívať sociálne siete.Viaceré krajiny vrátane Španielska alebo Číny už predložili návrhy na obmedzenie vplyvu sociálnych sietí na mladistvých. Detský fond OSN (UNICEF) po schválení zákona v Austrálii varoval pred zatlačením detí do "skrytých a neregulovaných" priestorov na internete.