Problémy s vodou v Grécku: Na stole je nové riešenie! Atény sprevádzkujú starorímsky vodovod

ATÉNY - Atény, ktoré hľadajú spôsoby, ako znížiť a zlepšiť používanie vody, začnú znovu využívať Hadriánov vodovod. Oznámil to aténsky správca vodovodnej siete EYDAP, napísal denník Kathimerini. Hadriánov vodovod nechali v druhom storočí vybudovať vtedajšie starorímske úrady. V súčasnosti by mal prepravovať úžitkovú vodu pre závlahu a prispievať k ochladeniu niektorých aténskych štvrtí.

Vyše 20 kilometrov dlhý vodovod, ktorého názov odkazuje na cisára Hadriána, bol dlho dôležitým zdrojom vody v Aténach. V súčasnosti končí vo štvrti Kolonaki, ktorá sa nachádza v samotnom centre mesta. V Hadriánovom vodovode je stále voda, ktorá sa ale nevyužíva a nakoniec končí v mori, povedal denníku The New York Times Christos Jovanopulos, ktorý pracuje na projekte pre obnovu využívania vodovodu. Firma si od tohto kroku sľubuje zníženie spotreby pitnej vody, ktorú obyvatelia napríklad používajú na zalievanie.

Rozsiahla časť gréckeho územia trpí suchom

Rozsiahla časť gréckeho územia trpí suchom a úrady hľadajú možnosti, ako lepšie využiť vodu a ako znížiť jej spotrebu. To sa ale v Aténach a okolí, ktorých sa sucho tiež týka, príliš nedarí. Podľa odhadu spoločnosti EYDAP z polovice decembra sa tento rok spotreba vody v Aténach a regióne Attika medziročne zvýšila o sedem percent. To je viac, ako koľko by ospravedlňoval rast populácie v gréckom hlavnom meste a jeho okolí.

Obyvatelia podľa firmy tento rok poľavili v snahe vodou šetriť. Za nárastom spotreby zrejme stojí aj horúce leto. Na menšej časti Hadriánovho vodovodu sa už jeho využívanie testuje. V najbližších mesiacoch by potom spoločnosť EYDAP mohla predĺžiť dĺžku využívanej časti vodovodu. Počíta sa okrem iného s tým, že voda bude slúžiť pre závlahu verejnej zelene, ktorá v lete prispieva k ochladzovaniu gréckej metropoly.