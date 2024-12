Ďalšie nešťastie! Migranti zahynuli pri pokuse o prechod cez Lamanšský prieliv

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/Skye McKee/MSF Via AP)

Loď s migrantmi sa v nedeľu ráno dostala do problémov v blízkosti pláže v obci Sangatte neďaleko francúzskeho prístavu Calais. Niekoľko osôb spadlo z preplneného plavidla do vody, ozrejmilo námorníctvo a doplnilo, že loď pokračovala v ceste smerom k pobrežiu Británie.

Francúzske úrady a mimovládne organizácie poskytli pomoc približne 50 ľuďom, pričom mnohé osoby boli podchladené. Niektorých migrantov previezli na ošetrenie na námornú základňu a podľa slov starostu Sangatte Guya Allemanda potrebovalo sedem ľudí intenzívnu starostlivosť. Pri záchrane zasahoval aj vrtuľník.

"Nikdy sa to neskončí," povedal Allemand. "Je to prechod za prechodom, bez prestávky," dodal. Priaznivý vietor podľa britských úradov podnecuje migrantov k plavbe už od minulého víkendu. Od stredy do soboty sa na malých člnoch dostalo do anglických vôd približne 1500 prisťahovalcov. Celkový počet migrantov prichádzajúcich do Anglicka od začiatku roka sa tak odhaduje na 36.000, píše AFP. Francúzske úrady uviedli, že "niekoľko" plavidiel vyplávalo z francúzskeho pobrežia aj v nedeľu skoro ráno.