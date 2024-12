Armáda USA previezla Američana oslobodeného zo sýrskeho väzenia do Jordánska

Ilustračné foto (Zdroj: SITA/AP Photo/Beata Zawrzel)

Dvaja americkí predstavitelia pod podmienkou anonymity pre AP uviedli, že dvadsaťdeväťročný Timmerman bol prevezený americkým vojenským vrtuľníkom do Jordánska.Timmerman prišiel do Sýrie z Libanonu ako kresťanský pútnik a vo väzení strávil sedem mesiacov. Podľa amerických médií bol naposledy videný začiatkom júna v Budapešti.Agentúre AP povedal, že s ním vo väzení spravovanom sýrskou tajnou službou nezaobchádzali zle, ale počul výkriky iných mučených väzňov. Vo svojej väzenskej cele mal matrac, plastovú nádobu na pitie a dve ďalšie na odpad. Povedal, že piatkové výzvy k modlitbám mu pomohli sledovať dni. Nezdieľal celu so Sýrčanmi ani s ďalšími arabskými väzňami a poznamenal, že nevie nič o tom, že by vo väznici boli ďalší Američania.

V tejto chvíli nie je jasné, kam pôjde Timmerman ďalej. Poďakoval svojim záchrancom za to, že ho oslobodili, ale americkým predstaviteľom povedal, že by rád zostal v regióne. Jeho rodina s ním zatiaľ ešte nehovorila.Americké úrady medzitým pokračujú v pátraní po ďalšom Američanovi, novinárovi Austinovi Ticeovi, ktorý zmizol pred 12 rokmi na kontrolnom stanovišti v nepokojnej oblasti západne od sýrskej metropoly Damask. Nizar Zakka, prezident organizácie Hostage Aid Worldwide, pomáhajúcej rukojemníkom po celom svete, uviedol, že zavolal Ticeovej rodine po tom, ako dostal vo štvrtok tip od Sýrčana neďaleko miesta, kde bol Timmerman nájdený. Volajúci si myslel, že cudzinec je Tice. Tip sa však nepotvrdil.

Zakka uviedol, že navštívil záchytné centrá i domy prominentných osobností z Assadovho okruhu, no jeho pátranie zatiaľ neprinieslo výsledky. Kritizoval USA za vypísanie odmeny 10 miliónov dolárov za informácie vedúce k Ticeovi, keďže to podľa neho viedlo "k záplave falošných tipov a spôsobilo zmätok".