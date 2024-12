Kirgizsko vyzýva občanov! Majú šetriť elektrinou, varujú pred výpadkami

Ilustračné foto (Zdroj: gettyimages.com)

Bližšie podrobnosti rezort neposkytol, uviedol však, že ohrozená je výroba vodnej energie. "Spotreba elektrickej energie v Kirgizsku dosiahla 11. a 12. decembra rekordnú úroveň. V dôsledku príchodu zimy a poklesu teplôt využíva obyvateľstvo viac elektriny ako zvyčajne," uviedlo ministerstvo energetiky. Nedostatku energie čelia všetky stredoázijské krajiny. Môže za to jednak starnúca infraštruktúra, ale aj nedostatok vody, ktorý obmedzuje možnosti jej výroby vo vodných elektrárňach.

Vnútrozemské a hornaté Kirgizsko pritom získava približne 90 percent svojej energie práve vo vodných elektrárňach, takže nedostatok vody je preň veľmi kritický. Najväčšia kirgizská vodná elektráreň sa nachádza v meste Toktogul v strednej časti krajiny a vyrobí sa v nej približne 40 percent elektrickej energie. "Ak bude spotreba elektrickej energie pokračovať týmto tempom, objem vody (v nádrži v Toktogule) by mohol do konca zimnej sezóny klesnúť na približne šesť miliárd metrov kubických," varovalo ministerstvo energetiky. To by mohlo mať za následok, že zmienená nádrž nebude mať dostatok vody na výrobu požadovaného objemu energie, v dôsledku čoho by hrozili jej výpadky, ktoré by mohli byť pre hospodárstvo krajiny likvidačné.