Guterres je znepokojený stovkami izraelských náletov na územie Sýrie

Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres. (Zdroj: TASR/AP/Pamela Smith)

NEW YORK - Generálny tajomník Organizácie Spojených národov (OSN) António Guterres vyjadril vo štvrtok hlboké znepokojenie v súvislosti s "nedávnym a rozsiahlym porušovaním suverenity a územnej celistvosti Sýrie," uviedol jeho hovorca Stéphane Dujarric. Informuje agentúra Reuters a AFP.

"Generálny tajomník je obzvlášť znepokojený stovkami izraelských vzdušných útokov na viacero lokácií v Sýrii a zdôrazňuje naliehavú potrebu deeskalácie násilia na všetkých frontoch po celej krajine," povedal Dujarric reportérom. K stovkám izraelských náletov na vojenské ciele v Sýrii došlo po tom, čo hlavné mesto Damask obsadili sýrski vzbúrenci a zvrhli dlhoročného prezidenta Bašára Asada. Izrael tvrdí, že útokmi cielil na ciele vrátane skladov chemických zbraní a zariadení protivzdušnej obrany preto, aby sa nedostali do rúk povstalcov. Izrael, ktorý so Sýriou susedí, vyslal po zvrhnutí Asada svojich vojakov do nárazníkovej zóny vo východnej časti Izraelom anektovaných Golanských výšin. OSN tento krok označila za porušenie prímeria z roku 1974, píše AFP.

Guterres zároveň vyzval všetky strany, aby v súlade s touto dohodou ukončili všetku neoprávnenú prítomnosť v nárazníkovej zóne a zdržali sa všetkých akcií, ktoré by mohli viesť k mareniu prímeria a stability na Golanských výšinách. Sýrski povstalci vedení islamisticko-povstaleckou Organizáciou pre oslobodenie Levanty (Hajat Tahrír aš-Šám - HTS) spustili koncom novembra nečakanú ofenzívu proti režimu Bašára Asada. Prehnali sa zo svojej bašty na severozápade Sýrie cez územia ovládané vládou v severnej a strednej časti krajiny, pričom v rýchlom slede obsadili veľké mestá ako Aleppo, Dajr az-Zaur, Hamá a Homs. Na záver bleskovej ofenzívy dobyli v noci na 8. decembra aj hlavné mesto Damask. Bašár Asad následne ušiel do Moskvy, čím sa skončila vyše 50-ročná vláda jeho rodiny v Sýrii.