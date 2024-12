Szijjártó požiadal USA o výnimku zo sankcií pre ruský Gazprombank

Maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó (Zdroj: SITA/AP Photo/Darko Vojinovic)

BUDAPEŠŤ - Maďarská vláda predložila príslušnému americkému úradu žiadosť o výnimku, aby viaceré európske štáty v regióne mohli naďalej platiť za dodávky zemného plynu ruskej Gazprombanke. Podľa agentúry MTI to oznámil v stredu v Bruseli maďarský minister zahraničných vecí Péter Szijjártó, informuje spravodajca v Budapešti.

Šéf maďarskej diplomacie po stretnutí ministrov zahraničných vecí NATO novinárom povedal, že sám šéf americkej diplomacie Antony Blinken naznačil, že je ochotný konzultovať so spojencami o sankciách postihujúcich Gazprombank. Tieto americké sankcie by podľa Szijjártóa mohli spôsobiť vážne ťažkosti Maďarsku a dvom ďalším členským štátom NATO, ako aj Srbsku, vzhľadom na charakter infraštruktúry, pretože ukončenie dovozu ruského zemného plynu by ohrozilo energetickú bezpečnosť daných krajín.

archívne video

Ceny plynu pre domácnosti by mali vzrásť (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Maďarský minister v reakcii na otázky členov výboru maďarského parlamentu pre ekonomiku v utorok uviedol, že Spojené štáty minulý týždeň uvalili sankcie na ruskú Gazprombanku, prostredníctvom ktorej platia viaceré európske krajiny Rusku za dodávky nosičov energií. Podľa Szijjártóa ide nejakou "zhodou okolností" o krajiny, ktorých vlády sympatizujú so zvoleným americkým prezidentom Donaldom Trumpom, pričom to súčasná americká administratíva vie.

"Myslím si, že môžeme diskutovať o tom, do akej miery je to spojenecké správanie, najmä keď Američania udelili výnimku zo sankcií tým ruským bankám, prostredníctvom ktorých platia Rusku za urán," povedal maďarský minister s poznámkou, že v minulom roku bolo Rusko dodávateľom uránu číslo jeden do USA a dodávka bola platená cez ruské banky. "Nie, na tieto ruské banky sa nevzťahujú sankcie. Krajiny juhovýchodnej a strednej Európy však platia cez Gazprombank a práve na Gazprombank sa vzťahujú americké sankcie."