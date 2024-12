Vláda má povinnosť v predstihu oznámiť, koľko budeme platiť za plyn, tvrdí Šimečka

Michal Šimečka (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

BRATISLAVA - Je povinnosťou vlády, aby občanom v predstihu povedala, koľko budú platiť za plyn, a to navyše pri celkovom zdražovaní. Uviedol to v pondelok líder opozičného PS Michal Šimečka na tlačovej konferencii. Zároveň kritizoval to, že nie je známe, či pomoc s energiami bude plošná alebo adresná.

"To naozaj všetky ostatné členské krajiny EÚ čakajú na jedno stretnutie Ecofinu (Rady EÚ pre hospodárske a finančné záležitosti pozn. red.), aby svojim občanom povedali koľko budú platiť za plyn za dva-tri týždne? Neviem či to tak je v iných krajinách, skôr by som povedal, že nie. Je povinnosťou vlády, aj z nejakej bazálnej slušnosti voči občanom, aby im s dostatočným predstihom povedala, koľko budú platiť za plyn, ako to zaťaží ich peňaženky, navyše v kontexte celkového zdražovania," uviedol líder PS.

aktuálne video

Tlačová konferencia strany Progresívne Slovensko k aktuálnej politickej situácii (Zdroj: Topky/Vlado Anjel)

Tradíciou podľa Šimečku bolo, že pred zasadnutím Rady Ecofinu príslušný minister diskutoval s poslancami Národnej rady (NR) SR na európskom výbore. Tentokrát sa to však nestalo. "Uvažujeme o tom, že sa s ministrom financií na európskom výbore budeme rozprávať. Podľa mňa je neúctivé voči NR SR už to, že pred tak dôležitým zasadnutím Ecofinu nechce prísť na výbor z vlastnej iniciatívy, aby nám povedal s čím tam Slovensko ide," podotkol.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) uviedol v sobotu (7. 12.) v diskusnej relácii STVR Sobotné dialógy, že energopomoc pre domácnosti oznámi vláda po zasadaní Ecofinu. Zatiaľ nevedel povedať, či bude plošná alebo adresná. "Čakáme ešte na dôležité rozhodnutie alebo diskusiu na Ecofine. Chceme o tom hovoriť aj s predstaviteľmi Európskej komisie, že čo je možné a čo nie je možné. Určite dostane pomoc každý, kto ju potrebuje. Stabilné ceny energií boli vždy dominantou sociálnej demokracie," podčiarkol.