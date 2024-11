NOVÁ OBRANNÁ dohoda v Európe je tu! Predstavujeme vám NGU: 12 štátov, akčnejší ako NATO a Ukrajina na čele

✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️✈️



This is how many F-16 fighter jets Ukraine will most likely receive



73!



- 19 from Denmark

- 12 from Norway

- 42 from Netherlands pic.twitter.com/mQv58Rzk1E