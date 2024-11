Rozsudok voči Le Penovej v kauze sprenevery padne v marci 2025

Líderka krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová. (Zdroj: TASR/AP/Aurelien Morissard)

Prokuratúra obviňuje Le Penovú a ďalšie osoby z jej strany Národné združenie (RN), že v Európskom parlamente vytvárali fiktívne pracovné miesta. V kauze je celkovo obvinených 28 ľudí vrátane Le Penovej otca, 96-ročného Jeana-Marie Le Pena, ktorého osobná účasť na súde sa však pre jeho zlý fyzický stav neočakáva.Samotná Le Penová obvinenia popiera a označuje ich za pokus "zruinovať RN". Obhajca Rodolphe Bosselut sa v stredu vyslovil za jej oslobodenie. V záverečnej reči, ktorá trvala niekoľko hodín, tvrdil, že obžaloba sa snaží dosiahnuť "politickú likvidáciu" Le Penovej. Žiadosť prokurátorov o okamžitý zákaz uchádzať sa o verejné funkcie "je zbraňou hromadného ničenia proti demokracii", povedal Bosselut.

Líderka krajne pravicového Národného združenia (RN) Marine Le Penová. (Zdroj: TASR/AP/Aurelien Morissard)

Politička podľa agentúry DPA vyjadrila presvedčenie, že prokuratúrou požadovaný trest pre ňu je mimoriadne prehnaný. Súdnictvo tiež obvinila z konania na základe politických záujmov.Vyšetrovanie v prípade sa začalo ešte v roku 2015 a týka sa pracovných zmlúv údajných poslaneckých asistentov RN z rokov 2004 až 2016. Prokuratúra tvrdí, že takto zamestnaní asistenti pracovali pre stranu výlučne mimo EP a mnohí z nich sa s europoslancami, pod ktorých spadali, ani nikdy nestretli a ani nevkročili do budovy EP. Na takýchto fiktívnych pracovných miestach boli údajne zamestnaní napríklad ochrankár, sekretárka či šéf Le Penovej kancelárie.

V pravidlách fungovania EP sa uvádza, že asistenti europoslancov na plný úväzok nesmú vykonávať platenú prácu pre politickú stranu v členskom štáte a že asistenti na čiastočný úväzok musia mať aj druhé zamestnanie.V prípade odsúdenia by sa Le Penová mohla voči verdiktu odvolať, čím by sa konečný rozsudok mohol oddialiť až do prezidentských volieb v roku 2027, čo by líderke RN umožnilo kandidovať v nich už po štvrtý raz.