Poplach na východe Anglicka: Nad tromi základňami využívanými armádou USA opäť lietali drony

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of The Armed Forces of Ukraine)

LONDÝN - V blízkosti troch vojenských základní na východe Anglicka, ktoré využíva americká armáda, zaznamenali prelet niekoľkých dronov, oznámilo v utorok americké letectvo. Informujeme o tom na základe správ agentúr AP a televízie Sky News.