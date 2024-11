Letisko vo Vilniuse v rámci vyšetrovania havárie nakrátko uzavrelo dráhu

Kus trosiek z nákladného lietadla spoločnosti DHL, ktoré narazilo do domu, neďaleko litovského hlavného mesta Vilnius, Litva, pondelok 25. novembra 2024. (Zdroj: SITA/AP Photo/Mindaugas Kulbis)

Odletová dráha bola uzavretá podľa plánu od 10.00 h miestneho času (9.00 h SEČ), povedala predstaviteľka letiska. Čas bol zvolený tak, aby mal čo najmenší vplyv na letovú prevádzku a uzávera sa podľa jej slov dotkla troch alebo štyroch letov.

Nákladné lietadlo Boeing 737 využívané spoločnosťou DHL havarovalo v pondelok nadránom neďaleko Vilniusu. Pri nešťastí zahynul jeden člen posádky lietadla. Stoj smeroval do Vilniusu z nemeckého Lipska. Oblasť havárie lietadla nasnímala polícia pomocou dronov. Litovské úrady v utorok oznámili, že čierne skrinky z havarovaného lietadla sa zatiaľ nenašli, informovala agentúra Reuters

Litovský prezident Gitanas Nauséda v utorok vyzval na ukončenie špekulácií o príčine havárie. Podozrenie z možného sabotážneho činu by sa nemalo preceňovať, ale zároveň to zatiaľ nemožno vylúčiť, povedal. Vyšetrovanie podľa jeho slov prebieha "so všetkou vážnosťou".

Šéf litovskej polície Arunas Paulauskas uviedol, že vzhľadom na okolnosti havárie je nepravdepodobné, že by bola spôsobená vonkajším vplyvom.