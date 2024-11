MIMORIADNY ONLINE Nočná dráma nad Ruskom: Protivzdušná obrana v akcii proti ukrajinským dronom!

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

MOSKVA - Trosky zo zostrelených dronov spôsobili požiar v priemyselnom areáli v meste Kaluga zhruba 200 kilometrov na juhozápad od Moskvy. Tri bezpilotné lietadlá zničila na okraji Kalugy protivzdušná obrana, napísal dnes skoro ráno gubernátor Kalužskej oblasti Vladislav Šapša na platforme Telegram. Zranený podľa neho nikto nebol. Gubernátor Kurskej oblasti Alexej Smirnov dnes oznámil, že ruská protivzdušná obrana nad regiónom zostrelila sedem ukrajinských striel.