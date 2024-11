MIMORIADNY ONLINE Rusko vyslalo na Ukrajinu rekordný počet dronov! Zasiahli krtitickú infraštruktúru

Ilustračné foto (Zdroj: Facebook/General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

KYJEV, MOSKVA - Severná Kórea (KĽDR) údajne dodala Rusku už viac ako 100 balistických rakiet typu KN-23 a KN-24. Do krajiny vyslala aj množstvo vojenských špecialistov na obsluhovanie dodaných zariadení. V noci na utorok o tom informovala agentúra Jonhap, ktorá sa odvoláva na tvrdenia ukrajinského vojenského spravodajstva. Situáciu na Ukrajine sledujeme online.