Čiastočná uzávera mosta v Šali: Polícia upozorňuje na obmedzenia a odporúča alternatívne trasy

Ilustračné foto (Zdroj: TASR - Lukáš Grinaj)

ŠAĽA - Most v Šali je čiastočne uzavretý od piatka (6. 12.) od 20.00 h. Dopravné obmedzenie potrvá do nedele (8. 12.) do polnoci. Nitrianska krajská polícia o tom informovala na sociálnej sieti. Vodičom odporúča vyhnúť sa tomuto úseku a zvoliť alternatívne trasy.