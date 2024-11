O jadrových zbraniach by nemala rozhodovať umelá inteligencia, zhodli sa Biden a Si

Joe Biden a Si Ťin-pching (Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Prezidenti sa stretli na okraj summitu krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Peru. "Obaja lídri potvrdili potrebu zachovať ľudskú kontrolu nad rozhodnutím o použití jadrových zbraní. Obaja lídri tiež zdôraznili potrebu dôkladne zvážiť potenciálne riziká, a technológiu umelej inteligencie vo vojenskej oblasti rozvíjať prezieravo a zodpovedne," uviedol Biely dom vo vyhlásení.

archívne video

Martin Hojsík v EP o vzťahoch medzi EÚ a USA po volebnom víťazstve Donalda Trumpa (Zdroj: TASR/Jaromír Novak)

Čínske ministerstvo zahraničných vecí na žiadosť o reakciu bezprostredne nereagovalo. Nie je jasné, či toto vyhlásenie povedie k ďalším rokovaniam alebo opatreniam v tejto záležitosti. Napriek tomu však predstavuje prvý krok v diskusii medzi USA a Čínou o dvoch otázkach, v ktorých sa nedarí dosiahnuť pokrok: jadrové zbrane a umelá inteligencia.

Budem spolupracovať s Trumpovým tímom, tvrdí Si

Čínsky prezident Si Ťin-pching v sobotu prisľúbil, že bude spolupracovať s nastupujúcou administratívou novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa. Si to viedol počas posledného rozhovoru s odchádzajúcim americkým prezidentom Joeom Bidenom v atmosfére obáv z nových obchodných vojen či diplomatického napätia, keď sa Trump v januári vráti do Bieleho domu. Prezidenti sa stretli na okraj summitu krajín Ázijsko-tichomorskej hospodárskej spolupráce (APEC) v Peru. Informujú o tom správy z agentúr Reuters a AFP.

Lídri dvoch najväčších svetových ekonomík spolu hovorili asi dve hodiny v hoteli, kde bol ubytovaný čínsky líder. Išlo o ich prvý rozhovor po siedmich mesiacoch. "Cieľ Číny, ktorým je stabilný, zdravý a udržateľný vzťah medzi Čínou a USA, zostáva po voľbách nezmenený. Čína je pripravená spolupracovať s novou americkou administratívou - udržiavať komunikáciu, rozširovať spoluprácu a zvládať rozdiely medzi krajinami," uviedol Si.

Si Ťin-pching (Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Biden povedal Siovi, že obaja lídri sa nie vždy zhodli, ale ich diskusie boli "úprimné" a "otvorené". Si a Biden sa usilovali zmierniť napätie v rôznych trecích bodoch od obchodu až po Taiwan. Úradujúci americký prezident poznamenal, že je veľmi hrdý na pokrok, ktorý obaja spoločne dosiahli. "Naše dve krajiny nemôžu dovoliť, aby súperenie medzi nami prerástlo do konfliktu. Je to naša zodpovednosť a myslím si, že za posledné štyri roky sme dokázali, že tento vzťah je možný," povedal Biden.

Joe Biden (Zdroj: SITA/AP Photo/Manuel Balce Ceneta)

Blížiaci sa návrat Trumpa do Oválnej pracovne a jeho vymenovanie čínskych jastrabov do najvyšších funkcií vyvolali obavy, že by sa napätie mohlo vrátiť. Počas svojho prvého funkčného obdobia v Bielom dome sa Trump pustil do ostrej obchodnej vojny s Čínou a zaviedol clá na dovoz, ktoré sa stretli s odvetnými opatreniami zo strany Pekingu.

Trump opäť naznačil konfrontačný prístup k Číne a počas kampane proti demokratke Kamale Harrisovej pohrozil zavedením ciel na dovoz čínskeho tovaru až do výšky 60 percent. Si však poznamenal, že "Čína a Spojené štáty by mali mať na pamäti záujmy celého sveta a vniesť do nepokojného sveta viac istoty a pozitívnej energie".