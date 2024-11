Musk rokoval s veľvyslancom Iránu: Zmiernenie napätia medzi USA a Teheránom

(Zdroj: SITA/AP Photo/Kirsty Wigglesworth)

WASHINGTON/TEHERÁN - Elon Musk, ktorý bude v administratíve novozvoleného amerického prezidenta Donalda Trumpa, sa v pondelok v New Yorku stretol s iránskym veľvyslancom pri OSN Saídom Iravánom. Podľa tvrdení dvoch iránskych predstaviteľov Musk s Iránom vyše hodiny debatovali o tom, ako zmierniť napätie medzi Iránom a Spojenými štátmi. Informáciu priniesol list The New York Times (NYT).