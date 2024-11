Harrisová podľa analytika viedla lepšiu kampaň, ako väčšina ľudí očakávala

Kamala Harrisová (Zdroj: SITA/AP Photo/Sait Serkan Gurbuz)

Trump si podľa predbežných štatistík polepšil v takmer každej demografickej skupine a vo väčšine geografických oblastí, povedal Cameron. Podľa Caplana boli imigrácia a ekonomika dve najproblematickejšie oblasti volieb, ktoré motivovali ľudí k zvoleniu republikána. Amerického prezidenta Joea Bidena a viceprezidentku Kamalu Harrisovú voliči totiž vinia z nárastu nelegálneho prisťahovalectva a inflácie, a to napriek dôkazom, že ekonomike USA sa darí, a tomu, že práve republikáni zmarili Bidenov návrh zákona, ktorý by riešil ich obavy týkajúce sa imigrácie.

Kamala Harrisová (Zdroj: SITA/AP Photo/Sait Serkan Gurbuz)

"Odráža to zložitejšie trendy v politike Spojených štátov, ktorá sa postupne stáva čoraz straníckejšou a polarizovanejšou," priblížil odborník z Oxfordskej univerzity a dodal, že spolupráca medzi politickými stranami je v súčasnosti ešte zriedkavejšia ako v minulosti. "Harrisová nebola ani zďaleka najlepšou kandidátkou, akú demokrati mohli mať, no aj napriek tomu viedla pomerne dobrú kampaň – lepšiu, ako väčšina ľudí očakávala," konštatoval Cameron.

Republikáni získali okrem prezidentského kresla aj väčšinu v Senáte USA. Podľa Cameronových slov sa americké politické inštitúcie "bizarným spôsobom" prelínajú s politickou geografiou. "Demokrati sa stali stranou vysokoškolsky vzdelaných liberálov žijúcich prevažne v mestských oblastiach a na predmestiach. Sú tak silne koncentrovaní najmä v Kalifornii, New Yorku a niekoľkých ďalších miestach," nazdáva sa Cameron. V dôsledku toho demokrati úplne stratili voličov medzi poľnohospodármi a obyvateľmi vidieka a prišli o hlasy vo "vidieckych štátoch"."Nanešťastie pre demokratov je Senát založený na geografickom princípe – každý štát má dvoch senátorov bez ohľadu na počet obyvateľov," vysvetlil Cameron a ozrejmil, že v konečnom dôsledku je preto pre demokratov veľmi náročné získať túto inštitúciu. "Nie je to však nemožné, pokiaľ budú mať obrovské šťastie a skvelého prezidentského kandidáta, no to sa tento rok nestalo," skonštatoval odborník z Princetonskej univerzity.

Republikáni získali pod svoju kontrolu všetky tri zložky americkej vlády a zároveň majú prevahu na súdoch. Podľa Camerona to významne ovplyvní domácu, no aj zahraničnú politiku krajiny. "Trump napríklad povedal, že chce začať globálnu obchodnú vojnu, pričom má moc na to, aby to urobil. Takisto povedal, že má v úmysle ukončiť vojnu na Ukrajine v priebehu jedného dňa. Niektorí ľudia veria, že to docieli prostredníctvom ústupkov voči Putinovi," doplnil analytik.