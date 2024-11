Inflácia útočí na peňaženky Slovákov! Analytici varujú pred prudkým nárastom cien v nasledujúcom roku

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

"Najvýraznejším ťahúňom medziročnej miery inflácie boli vyššie ceny potravín a nealkoholických nápojov, ktoré medziročne vzrástli o päť percent. Za zvýšením cien potravín vidíme najmä dôsledky vývoja na globálnych trhoch. Na ceny budú bezpochyby tlačiť aj domáce udalosti, napríklad problémy v slovenských chovoch hydiny v dôsledku vtáčej chrípky," uviedol analytik Slovenskej sporiteľne Marián Kočiš.

Ku koncu roka by mala inflácia klesnúť ku 2 percentám, tvrdé guvernér Peter Kažimír (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

V budúcom roku sa podľa neho očakáva výrazný nárast miery inflácie

Dôvodom je uplynutie platnosti dotácií na energiu, ako aj očakávané zvýšenie dane z pridanej hodnoty (DPH) a iných daní v rámci konsolidačných opatrení vlády. Priemerná miera inflácie by sa v nasledujúcom roku mohla podľa Kočiša ustáliť mierne pod piatimi percentami. "V októbri išlo o najrýchlejší medzimesačný nárast cien potravín od úvodu vlaňajška," skonštatoval analytik UniCredit Bank Ľubomír Koršňák s tým, že zrýchlenie podporili aj regulované ceny, ktoré sa v porovnaní so septembrom zvýšili v priemere o 0,3 %. Upozornil na to, že aktuálne inflačné tlaky budú mať opäť citeľnejší vplyv na zraniteľné skupiny domácností.

Navyše, ohlásené úpravy v DPH sa podľa neho môžu objaviť v niektorých cenách s miernym predstihom. "Najmä pri položkách s očakávaným poklesom sadzby by sme mohli pred záverom roka vidieť jemné zdraženie, ktoré by obchodníkom vytvorilo priestor na novoročné 'premietnutie' nižšej sadzby DPH do cien," podotkol. Inflácia by v úvode budúceho roka mala podľa neho dosiahnuť asi päť percent. Rast cien tovarov a služieb očakáva aj analytik Národnej banky Slovenska Branislav Karmažin. "Aj s prihliadnutím na historický vývoj veľmi rýchlo rástli v rámci potravín ceny ovocia, zeleniny, olejov a tukov, výrobkov z múky, cukroviniek. Aktuálne výrobné ceny potravín pre domáci trh pritom nevytvárajú výrazný priestor na tak dynamický nárast spotrebiteľských cien," uzavrel.