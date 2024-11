Šok pre Donalda Trumpa: Melania sa nechce nasťahovať do Bieleho domu! TOTO je dôvod

Barron Trump prerástol svojich rodičov. (Zdroj: SITA/AP Photo/Julia Demaree Nikhinson)

WASHINGTON - Keď sa Donald Trump opäť vráti do Bieleho domu, jeho manželka Melania ho tam zrejme bude len navštevovať. Podľa zdrojov z okolia bývalej prvej dámy by si plnila svoje povinnosti, no radšej by nežila v hlavnom meste Washington.

Piateho novembra sa rozhodlo, že sa do Bieleho domu ako prezident USA nasťahuje Donald Trump (78). Budúci prezident Spojených štátov vyhral súboj s americkou viceprezidentkou Kamalou Harrisovou a vráti sa do Washingtonu. Išla by za ním aj jeho manželka, bývalá prvá dáma Melania Trumpová (54)? Anonymné zdroje blízke Trumpovcom sa domnievajú, že Melania sa pravdepodobne vzdá sťahovania.

Bude tráviť viac času v New Yorku so svojím synom

„Ak sa Melania opäť stane prvou dámou, ľudia budú prirodzene očakávať, že sa presťahuje do Bieleho domu a prevezme zodpovedajúce úlohy,“ povedal pre magazín People zdroj blízky Trumpovi.

54-ročná Melania „nemá veľkú chuť“ nasťahovať sa na adresu 1600 Pennsylvania Avenue. Bude tam mať svoju súkromnú izbu, no tiež svoj domov v New Yorku a v Mar-a-Lago v Palm Beach. Pravdepodobne bude svoj čas tráviť na všetkých týchto miestach, no je nepravdepodobné, že by Biely dom urobila svojim hlavným bydliskom.

Počas prvého prezidentského obdobia svojho manžela tam spolu trávili málo času. Americké médiá opakovane opisovali život vtedajšej prvej dámy ako osamelý.

Radšej so synom Barronom v New Yorku

Melania Trump, ktorá v manželovej kampani nezohrávala významnú úlohu, sa podľa zdrojov bude zdržiavať najmä v New Yorku. Dôvodom je jej syn Barron (18), ktorého má s Trumpom a ktorý tam študuje: „Hoci Melania miluje Mar-a-Lago a svoj život v Palm Beach, bude tráviť viac času v New Yorku so svojím synom, ktorý je pre ňu dôležitejší než čokoľvek iné.“

Donald Trump sa zúčastní na podujatiach v Bielom dome, kde sa očakáva jej prítomnosť, „tak ako to vždy robila.“ Vie, „čo treba robiť, ale má svoju vlastnú hlavu.“ To sa nezmení.

Melania sa určite nepresťahuje späť do Washingtonu

„Určite sa nepresťahuje späť do Washingtonu,“ myslí si ďalší zasvätenec z okruhu Trumpových priateľov. Pre bývalú prvú dámu by návrat do centra pozornosti znamenal, že „urobí všetko, čo sa od nej očakáva. Melania robí to, čo musí. „Vždy bude mať svoj vlastný život mimo politiky,“ verí ďalší zdroj.

Insider má očividne iný názor. Hoci Melania politiku nenávidí, podľa zdroja by sa plne vložila do role prvej dámy: „Bezpečnosť a blaho Barrona budú vždy na vrchole jej zoznamu priorít, ale to neznamená, že by sa vyhýbala svojim povinnostiam prvej dámy, keby sa táto príležitosť ešte raz naskytla.“

Budúca prvá dáma strávila veľa času v Bielom dome prestavbou dlho zanedbávanej ružovej záhrady. Pred šiestimi týždňami pripomenula svoju prácu príspevkom na Instagrame. "Cítila som hlbokú zodpovednosť rešpektovať tradíciu," hovorí. Pre ňu išlo o „zachovanie tohto kúska našej histórie“.