Chceme vyhrať voľby! Vyhlásil Fiala po oznámení opätovnej kandidatúry Spolu

Petr Fiala (Zdroj: TASR/AP Photo/Petr David Josek)

PRAHA - V budúcoročných českých parlamentných voľbách budú ľudia rozhodovať o tom, či krajinu povedú demokrati alebo populisti, ľavica a radikálne sily. V pondelok to vyhlásil český premiér a predseda ODS Petr Fiala. Spoločne s lídrami strán KDU-ČSL a TOP 09 predtým oznámili, že budú opäť kandidovať ako koalícia Spolu. Ak by vládu zostavili populisti a extrémisti, pre ČR by to podľa Fialu bolo najväčšie nebezpečenstvo od roku 1989.

"Do volieb zostáva necelý rok a tie voľby, ktoré nás čakajú, na dlhú dobu rozhodnú o tom, ako bude vyzerať ČR... Náš cieľ je jednoznačný. Nechceme len kandidovať, ale chceme voľby vyhrať. Chceme zostaviť stredopravicovú vládu, ktorá dokončí reformy, modernizáciu krajiny a dovedie do úspešného výsledku to, o čo sa naša vláda intenzívne snaží," povedal krátko predtým, ako s lídrami KDU-ČSL a TOP 09 podpísali memorandum o spolupráci.

Nasledujúce parlamentné voľby označil za absolútne zásadné. "Ľudia budú rozhodovať o tom, či v našej krajine budú vládnuť prodemokratické sily, ktoré chcú ČR posunúť vpred alebo sa ľudia nechajú zlákať lživou propagandou ľavice, populistov a rôznych radikálnych síl, ktoré ak by zostavili vládu, znamenalo by to pre našu krajinu najväčšie nebezpečenstvo od novembra 1989," zdôraznil Fiala s tým, že to chcú v kampani ľuďom pripomínať.

Pekarová Adamová podotkla, že strany Spolu sa dokážu dohodnúť

Predsedníčka TOP 09 Markéta Pekarová Adamová podotkla, že strany Spolu sa dokážu dohodnúť, aj keď takýto kompromis nie všetkých vždy teší. Je to však podľa nej jediná cesta, ako napredovať. "Je pred nami mnoho rozrobenej práce. V nasledujúcich mesiacoch občanom nielen vysvetlíme, čo sme už urobili a obhájime kroky, ktoré sme robili vo vláde, ale hlavne im predstavíme víziu a plán na ďalšie roky," avizovala šéfka Poslaneckej snemovne.

Aj podľa nového predsedu KDU-ČSL Marka Výborného budú voľby v roku 2025 zásadné. "Bude to stret medzi ľavicovým populizmom na jednej strane a zodpovedným vládnutím na strane druhej. A koalícia Spolu stojí na strane toho zodpovedného vládnutia," uviedol Výborný. Vznik koalície Spolu oznámili lídri strán ODS, TOP 09 a KDU-ČSL 9. decembra 2020. Voľby do poslaneckej snemovne 8. a 9. októbra 2021 koalícia vyhrala si ziskom 27,8 percenta hlasov, čo predstavovalo 71 mandátov. Pôvodne išlo o spoluprácu len do parlamentných volieb v roku 2021, po úspechu v nich toto spojenectvo využili aj v niektorých ďalších voľbách.