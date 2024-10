Český minister o obnovení konzultácií so Slovenskom: Ešte neprišiel čas! Dohoda je na premiéroch

Robert Fico a Petr Fiala (Zdroj: SITA/AP/Petr David Josek)

PRAHA/BRATISLAVA - Čas na obnovenie medzivládnych konzultácií so Slovenskom podľa českého ministra zahraničia Jana Lipavského ešte neprišiel. Musí to podľa neho byť rozhodnutie a dohoda premiérov oboch krajín, povedal v nedeľu (27. 10.) v diskusnej relácii Partie Terézie Tománkovej. Podľa podpredsedu hnutia ANO Radka Vondráčka bolo zrušenie konzultácií hlúpe, označil ho za gesto.

Kabinet premiéra Petra Fialu v marci prerušil medzivládne konzultácie so Slovenskom pre rozdielne názory na kľúčové témy zahraničnej politiky. Prejavujú sa hlavne vo vzťahu k Ukrajine. Podľa Lipavského sú vzťahy medzi krajinami intenzívne, ako príklad dal svoju júnovú návštevu Bratislavy alebo spoločnú návštevu oboch prezidentov v americkej Iowe v septembri.

„Myslím, že my máme možno tendenciu od tých najvyšších špičiek očakávať viac než je v tejto chvíli možné,“ povedal. Na praktických veciach sa podľa neho pracuje. „Pracujeme na tom na inej úrovni,“ uviedol Lipavský. Na obnovení konzultácií sa musia dohodnúť premiéri, dodal.

Vondráček v relácii povedal, že zrušenie medzivládnych konzultácií bolo hlúpe. „Bolo to gesto,“ povedal. Česká vláda podľa neho nabúrala vzťahy so Slovenskom. „Iba aby Slováci ešte mali záujem si s nami sadnúť,“ uviedol. „Snaha vykresľovať, že my nejakým spôsobom nabúravame vzťahy so Slovenskom, je chybná,“ reagoval Lipavský.