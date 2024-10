Sfalšované výsledky ukradnutých volieb? Gruzínska opozícia odmieta uznať výsledky

(Zdroj: SITA/Georgian Dream party press service via AP)

"Neuznávame sfalšované výsledky ukradnutých volieb," vyhlásila líderka opozičnej strany Zjednotené národné hnutie (UNM) Tina Bokučavová. Predstaviteľ Koalície za zmenu Nika Gvaramia zase obvinil Gruzínsky sen z "uzurpácie moci a ústavného prevratu". Z údajov zakladajúcich sa na sčítaní hlasov v 72 percentách okrskov, ktoré večer zverejnila ústredná volebná komisia, vyplýva, že Gruzínsky sen oligarchu Bidzinu Ivanišviliho získal 53 percent hlasov, zatiaľ čo blok štyroch opozičných strán vyše 38 percent.

Najviac hlasov , vyše 11 percent, dostala z opozičného bloku Koalícia za zmenu, nasledovaná stranami Jednota – národné hnutie založenou exprezidentom Michailom Saakašvilim (9,8 percenta), Silné Gruzínsko (9,06 percenta) a Za Gruzínsko (8,3 percenta). Podľa volebnej komisie dosiahla účasť voličov takmer 59 percent. Jej predseda Giorgij Kalandarišvili tvrdí, že hlasovanie bolo pokojné a slobodné a voľby prebehli v súlade s medzinárodnými štandardmi.

Prieskumy verejnej mienky pred voľbami naznačovali, že spomínané štyri opozičné strany by mohli získať dostatok hlasov na vytvorenie koalície a poraziť tak vládnuci Gruzínsky sen. Bezprostredne po zatvorení volebných miestností o 20.00 h miestneho času (18.00 h SELČ) zverejnili dve proopozičné televízne stanice exit polly, podľa ktorých voľby vyhral opozičný blok so ziskom 52, resp. 48 percent hlasov. Paralelné sčítanie, ktoré uskutočnila jedna z opozičných strán, však ukázalo, že Gruzínsky sen je na ceste k získaniu väčšiny. Gruzínska prezidentka Salome Zourabišiliová a nezávislí domáci volební pozorovatelia tvrdia, že vládnuca strana bola zapojená do rozsiahleho kupovania hlasov a iných foriem ovplyvňovania volieb.