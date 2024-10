Čínski hackeri sa zamerali na mobily Trumpa a Vancea

(Zdroj: SITA/AP/Matt Rourke)

WASHINGTON - Čínski hackeri sa napojili na systém telekomunikačnej spoločnosti Verizon a zamerali sa na mobily používané republikánskym kandidátom na prezidenta Donaldom Trumpom a uchádzačom o viceprezidentský úrad J. D. Vanceom. Mohli získať informácie o ich komunikácii, uviedli v piatok pre The New York Times (NYT) ľudia oboznámení so záležitosťou.