Denník The Washington Post nepodporí žiadneho kandidáta, prvýkrát od roku 1976

(Zdroj: TASR/AP)

WASHINGTON - Vplyvný americký denník The Washington Post (WP) v piatok oznámil, že v nadchádzajúcich prezidentských voľbách v USA nepodporí demokratku Kamalu Harrisovú ani republikána Donalda Trumpa. Redakcia novín pritom podporovala niektorého z uchádzačov o Biely dom viac ako tri desaťročia, informuje agentúra AFP a denník The New York Times (NYT).