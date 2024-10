Kallasová odkazuje poslancom: Posilnenie bezpečnosti Európskej únie musí byť prioritou

Estónska expremiérka Kaja Kallasová (Zdroj: SITA/Bernd von Jutrczenka/dpa via AP)

Všetci kandidáti na eurokomisárov mali do utorka (22. októbra) do polnoci odpovedať na všetky písomné otázky, ktoré im adresovali pracovné výbory EP alebo priamo europoslanci. Zaslané písomné odpovede sú súčasťou procesu vypočúvaní pred europoslancami, ktorý sa uskutoční od 4. do 12. novembra. Všetci eurokomisári majú prvé dve otázky spoločné. Týkajú sa všeobecnej spôsobilosti vykonávať túto funkciu, európskej angažovanosti, osobnej nezávislosti a tiež toho, ako si predstavujú výkon im zvereného portfólia a spoluprácu s EP.

Kallasová na otázky o ochrane bezpečnosti EÚ napísala, že európska bezpečnosť je pre ňu "hlboko osobná", keďže pochádza z krajiny, ktorá už dlho ostatným členom EÚ hovorí, že "ruský imperialistický sen nikdy nezomrel". "Mojou krátkodobou prioritou musí byť riešenie naliehavých globálnych problémov: vojna Ruska proti Ukrajine a posilnenie bezpečnosti a obrany EÚ," uviedla Kallasová.

Upozornila tiež, že EÚ musí zostať "v čele humanitárneho úsilia" na Blízkom východe a spolupracovať so všetkými aktérmi s cieľom dosiahnuť spravodlivý a komplexný mier v tomto regióne. Zároveň poukázala na problém, ktorý predstavuje podpora Číny pre ruský vládnuci režim, a podotkla, že "aktéri ako Rusko, Irán, Severná Kórea a čiastočne aj Čína majú za cieľ využiť existujúce závislosti EÚ ako zbraň a využiť otvorenosť našich spoločností proti nám".

"Musíme byť na to pripravení," varovala Kallasová prostredníctvom svojich odpovedí. Týždenník Politico skonštatoval, že Kallasová vo svojich odpovediach poslancom jasne naznačila, že je čas úplne sa odkloniť od diplomacie, ktorú viedol súčasný šéf zahraničnej politiky EÚ Josep Borrell, a presadzovať "strategickejší" prístup EÚ. Podľa jej slov Spojené štáty "zostanú najdôslednejším partnerom a spojencom EÚ". Na adresu Číny sa vyjadrila slovami "systémový rival", pričom zdôraznila ústretovosť krokov Pekingu voči Moskve a opatrenia na podporu Ruska.