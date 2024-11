Vypočutia kandidátov na eurokomisárov začnú v pondelok Marošom Šefčovičom

Maroš Šefčovič (Zdroj: TASR/Jakub Kotian)

Šefčovič má v novej Komisii dostať portfólio pre obchod a hospodársku bezpečnosť, pričom na starosti by mal mať opäť aj medziinštitucionálne vzťahy a transparentnosť. V pondelok od 14.30 h ho bude vypočúvať predovšetkým Výbor pre medzinárodný obchod (INTA) a Výbor pre ústavné veci (AFCO). Prizvaní sú aj členovia Výboru pre zahraničné veci (AFET), Výboru pre vnútorný trh a ochranu spotrebiteľa (IMCO), Výboru pre petície (PETI), Výboru pre rozvoj (DEVE) a Výboru pre právne veci (JURI).

V prípade, že by dlhoročný slovenský eurokomisár získal v novej eurokomisii navrhované portfólio, podľa portálu Politico bude mať náročnú úlohu. Šéfka EK Ursula von der Leyenová podľa portálu znížila význam tradičnej snahy EÚ o dohody o voľnom obchode, aby zdôraznila politiky, ktoré by v "čoraz nepriateľskejšom svete premenili Európu na pevnosť". Na starosti by však mal dosiaľ najsilnejšiu oblasť, s akou kedy začínal v Komisii. Každé potvrdzujúce vypočutie kandidátov trvá tri hodiny. Dezignovaný komisár či komisárka vystúpi s 15-minútovým úvodným vyhlásením, po ktorom nasledujú otázky poslancov EP. Pred ukončením potvrdzujúceho vypočutia majú dezignovaní komisári možnosť predniesť krátke záverečné vyhlásenie.

Pripraví sa hodnotiaci list

Po každom vypočutí pripraví predseda a koordinátori výborov odporúčanie, respektíve hodnotiaci list. Právne nemôžu odmietnuť jednotlivého kandidáta, výbor môže dať len nejakým spôsobom najavo, že ho daný kandidát nepresvedčil a v takomto zložení by EP nepodporil Komisiu ako celok. Tým sa môže vytvoriť tlak na predsedníčku EK, aby požiadala príslušný štát o navrhnutie nového kandidáta alebo prerozdelila portfóliá inak. Najväčší problém presvedčiť europoslancov by podľa Politico mohli mať maďarský kandidát na eurokomisára pre zdravie a dobré životné podmienky zvierat Olivér Várhelyi, slovinská nominantka na eurokomisárku pre rozširovanie EÚ Marta Kosová, belgická dezignovaná komisárka pre pripravenosť, krízový manažment a rovnosť Hadja Lahbibová či bulharskom navrhovaná eurokomisárka pre startupy, výskum a inovácie Ekaterina Zacharievová a maltský nominant na komisára pre mládež, kultúru, šport a medzigeneračnú spravodlivosť Glenn Micallef.

Keď vypočúvaniami prejdú všetci kandidáti na eurokomisárov, na najbližšom plenárnom zasadnutí EP sa hlasuje o EK ako celku - nie o jednotlivých komisároch. Po náročnom procese výberu kandidátov je málo pravdepodobné, že by kolégium komisárov hlasovaním neprešlo. Ak by sa tak stalo, predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová by členské štáty opäť musela požiadať o nominácie, navrhnúť nový tím komisárov, nanovo rozdeliť portfóliá a celý proces by sa zopakoval. Na schválenie EK je potrebná väčšina odovzdaných hlasov europoslancov. Ak EP odsúhlasí novú Komisiu, oficiálne ju má vymenovať ešte Európska rada, malo by však ísť úž len o formalitu. Eurokomisári v tom prípade nastúpia do úradu nasledujúci mesiac od hlasovania EP. Podľa aktuálneho plánu by mal europarlament hlasovať o novej Komisii na svojom plenárnom zasadnutí v Štrasburgu v stredu 27. novembra. V prípade schválenia by sa nová Komisia ujala funkcie 1. decembra.