Venezuelská opozičná líderka Machadová tvrdí, že neodišla z krajiny a poprela tvrdenia Madura

María Corina Machadová (Zdroj: TASR/AP/ Ariana Cubillos)

Machadová sa už viac ako dva mesiace ukrýva. Dôvodom je hrozba z možného zadržania za obvinenia z podvodu v júlových prezidentských voľbách, v ktorých zvíťazil Maduro. Opozícia však tvrdí, že víťazom volieb je jej kandidát Edmundo González Urrutia, ktorý je v exile v Španielsku."Venezuelčania vedia, že som tu vo Venezuele, ľudia to vedia a aj Nicolás Maduro to vie, ale čo sa deje, je to, že zúfalo chcú vedieť, kde som a ja im túto radosť neposkytnem," povedala Machadová, ktorá nemohla vo voľbách kandidovať pre rozhodnutie orgánov lojálnych Madurovmu režimu.

María Corina Machadová (Zdroj: SITA/AP/Jesus Vargas)

Maduro v pondelok v televíznej relácii so smiechom vyhlásil, že jeho politická súperka opustila krajinu bez toho, aby Machadovú priamo menoval. "Sú to zbabelci, rozosievajú posolstvá nenávisti a neznášanlivosti, to im ide dobre," povedal o opozícii a dodal, že jej líderka "vzala kufre značky Gucci" a odišla z krajiny. Neskôr dodal, že rovnako ako González Urrutia odišla do Španielska.

Spojené štáty, Európa a väčšina štátov Latinskej Ameriky odmietli uznať Madurovo víťazstvo a žiadali zverejnenie volebných záznamov, ktoré podľa opozície dokazujú, že ich kandidát porazil Madura.Nepokoje po júlových voľbách si vyžiadali 27 životov a viac ako 2400 ľudí bolo zadržaných pre obvinenia z "terorizmu" kvôli účasti na protestoch.