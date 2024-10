Podľa Orbána Von der Leyenová a Weber jasne povedali, že chcú povaliť maďarskú vládu

Ursula von der Leyenová a maďarský premiér Viktor Orbán (Zdroj: TASR/AP/Jean-Francois Badias)

BUDAPEŠŤ - Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová a predseda skupiny Európskej ľudovej strany (EPP) Manfred Weber v stredu v Štrasburgu na plenárnom rokovaní Európskeho parlamentu jasne povedali, že chcú povaliť maďarskú vládu. V pravidelnom piatkovom rozhovore pre verejnoprávny rozhlas Kossuth Rádió to povedal predseda maďarskej vlády Viktor Orbán.

Podľa slov premiéra do Štrasburgu išiel so zámerom prezentovať premyslený kvalitný program aktuálneho maďarského predsedníctva v Rade Európskej únie. "Problémami Únie sa zaoberajú viacerí, mohli sme viesť zaujímavú debatu," podotkol Orbán, podľa ktorého sa však namiesto vecnej diskusie viacerí prítomní "pustili" do neho. Stredajšiu schôdzu v EP označil Orbán za pokus o svoje "ukrižovanie". Dodal, že ďalej sa už nedalo správať "džentlmensky", a tak sa postavil a tvrdo sa snažil chrániť svoju krajinu.

"Bolo celkom jasné, čo sa stalo. Von der Leyenová a Weber otvorene oznámili, že chcú zvrhnúť maďarskú vládu a menovali aj členov tejto budúcej vlády blízkej Bruselu. Európski socialisti by v nej chceli mať Kláru Dobrevovú z Demokratickej koalície (DK) a EPP Pétera Magyara zo strany TISZA," povedal. Dobrevová aj Magyar podľa Orbána jasne deklarovali, že splnia to, čo požaduje Brusel. "Ide o dodávky zbraní na Ukrajinu, prijímanie migrantov, zrušenie zákonov na ochranu rodiny a detí či o hospodársku a obchodnú studenú vojnu," spresnil premiér, ktorý ale zdôraznil, že sa proti tomu postaví.