Ďalšia desivá predpoveď expertov: Európu čaká krutá zima! La Niña ukáže, čo dokáže

(Zdroj: Getty Images)

LONDÝN - Tento rok nás podľa odborníkov čaká v Európe zima, ktorá môže byť výrazne chladnejšia než tá, ktorú sme zažili vlani. Vývoj počasia ovplyvní jav známy ako La Niña, ktorý so sebou prinesie do západných častí Európy chladnejšie teploty a zvýšené množstvo zrážok. Tento fenomén by sa mal začať prejavovať už počas novembra alebo decembra. Ďalším faktorom, ktorý môže výrazne zasiahnuť do priebehu zimy, je polárny vír, čo môže ešte viac zamiešať karty.