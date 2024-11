Meteorológovia prehovorili o ZIME: Najnovšie predpovede naznačujú, kedy sa dočkáme prvého snehu

(Zdroj: Getty Images)

Judah Cohen, odborník na sezónne predpovede, pozorne sleduje pohyb víru a upozorňuje, že jeho súčasné posilňovanie by mohlo znamenať miernejšiu zimu, keďže silný polárny vír zvyčajne uzamkne chladný arktický vzduch v oblasti severného pólu.

Počas nasledujúcich týždňov sa očakáva ďalšie posilnenie víru, pričom do polovice novembra by mal dosiahnuť strednú intenzitu. Ak vír ostane silný, Európa môže zažiť miernejšie teploty s nižšou pravdepodobnosťou sneženia.

Takto ovplyvňuje polárny vír počasie a prispieva k chladnejšej zime (Zdroj: Severe weather/NOAA)

„Znamená to, že minimálne do začiatku decembra pravdepodobne nebudeme mať oveľa chladnejšie ako normálne teploty a čakajú nás v priemere nadnormálne teploty s minimom snehu,“ upozornil portál iMeteo.

Čakajú nás zasnežené Vianoce?

Cohen však pripúšťa možnosť, že v druhej polovici novembra vír opäť zoslabne. V takom prípade by sa chladný arktický vzduch mohol začať šíriť smerom do stredných zemepisných šírok, čo by mohlo priniesť zimu do našich regiónov.

archívne video

Snehová kalamita v Bratislave (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Tento presun chladu však nemusí byť okamžitý a môže trvať niekoľko týždňov. Pre milovníkov zasnežených a chladných Vianoc to znamená, že pravá zima by mohla prísť najskôr v polovici decembra.