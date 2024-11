Odborníci varujú pred tohtoročnou zimou: TU udrú najsilnejšie mrazy! Európa bude rozdelená

Ilustračné foto (Zdroj: Getty Images)

Tohtoročná zima v Európe môže priniesť veľké teplotné rozdiely medzi severom a juhom, čo naznačujú najnovšie pozorovania fenoménu La Niña. Meteorológovia očakávajú, že sever zasiahne silný mráz, zatiaľ čo na juhu by mohlo byť teplejšie, než je obvyklé. Ďalší meteorologický jav však môže situáciu ešte zmeniť.

„Keď sa pozrieme na predpoveď povrchových teplôt nad Európou, vidíme, že väčšina kontinentu zažije teplejšiu zimu,“ uvádzajú meteorológovia z odborného portálu Severe Weather. Výnimkou má byť sever Európy, kde sa očakáva viac mrazivých dní.

Meteorológovia ďalej predpovedajú, že „viac snehu ako obvykle bude len na severe,“ zatiaľ čo v ostatných častiach Európy môže byť snehu menej, ako je pre túto sezónu typické. To znamená, že sever by mal mať snehovú pokrývku, zatiaľ čo zvyšok kontinentu si bude môcť o bielych Vianociach len snívať.

Aj keď sa môže zdať, že zasnežené Vianoce čakajú len Škandináviu, ešte stále sa to môže zmeniť. Na počasie by totiž mohol vplývať aj polárny vír, ktorý by mohol zimné podmienky priniesť aj do nižších polôh.

La Niña totiž zvyšuje pravdepodobnosť vzniku náhleho stratosférického oteplenia, ktoré by mohlo spôsobiť chladnejšiu zimu aj v nižších nadmorských výškach. Meteorológ Matthew Dobson, citovaný agentúrou Bloomberg, uviedol, že chladné počasie dorazilo do Európy v novembri v polovici zo 14 prípadov, keď sa počas zimy vyskytla La Niña.