Tlaková výš nad Poľskom prinesie posledný slnečný víkend: PRIPRAVTE SA, tento deň ale príde poriadny zvrat!

(Zdroj: Gettyimages.com)

Tlaková výš, ktorá sa aktuálne nachádza nad Poľskom bude ovplyvňovať počasie na Slovensku aj tento víkend. Čaká nás jasná až polojasná obloha, ráno sa môžu vyskytnúť ranné hmly, no cez deň bude príjemne teplo a slnečno. Podľa portálu Počasie & Radar pôjde o posledný slnečný víkend tohtoročného novembra a bude škoda nevyužiť príjemné teploty na pobyt vonku.

Situácia v zdravotníctve je podľa Dvořáka kritická, premiér sa stále venuje konšpirátorom (Zdroj: Topky/Ján Zemiar)

Viac oblakov by malo byť iba na krajnom severovýchode a zrážky sú úplne vylúčené. Maximálne denné teploty sa budú pohybovať v rozmedzí od +9 do +14 stupňov Celzia a fúkať bude iba slabý vietor. V prípade nízkej oblačnosti by teploty mohli o pár stupňov klesnúť na +3 až +8 stupňov Celzia. Podľa portálu imeteo.sk je však zmena už na dosah. Omega blok nad Európu sa pomaly rozpadne a už budúci týždeň nás neminie ochladenie a zrážky.

Výrazný a očakávaný zlom počasia prinesie prvý náznak zimy. Na niektorých miestach by sa dokonca mohol objaviť prvý sneh. Posledný slnečný víkend bude ešte pod vplyvom tlakovej výše, ktorá zablokuje aj severozápadné prúdenie a tlaková níž sa naplno prejaví zrejme až v utorok. Aj keď v predpovedi množstva zrážok sú meteorológovia zatiaľ opatrní, zdá sa, že pôjde iba o minimálne množstvo.

Budúci týždeň sa preto pripravte na teploty od +3 do +9 stupňov Celzia, nočné teploty budú už na viacerých miestach klesať pod nulu. V priebehu ďalšieho víkendu už možno očakávať aj výraznejšie zrážky, ktoré by sa okolo 20. novembra mohli zmeniť aj na snehové a priniesť pravú zimu.