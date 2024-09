V skupine útočiacej na Nord Stream boli najmä ukrajinskí civilisti

Ilustračné foto (Zdroj: TASR/Danish Defence Command via AP)

BERLÍN - Členmi skupiny, ktorá pred dvoma rokmi poškodila plynovody Nord Stream, boli prevažne ukrajinskí civilisti, velil im ale bývalý člen ukrajinských tajných služieb Roman Červinskýj. S odvolaním sa na svoje rešerše o tom informoval nemecký magazín Der Spiegel. Potrubia Nord Stream 1 a Nord Stream 2, ktoré mali privádzať plyn z Ruska do Nemecka po dne Baltského mora, boli poškodené pri sérii explózií presne pred dvoma rokmi, 26. septembra 2022.

Podľa magazínu Der Spiegel boli členmi "sabotážneho komanda" ukrajinskí potápači, ktorí neboli príslušníkmi žiadnej z ukrajinských ozbrojených zložiek či tajných služieb. Na čele skupiny ale stál bývalý člen tajných služieb SBU a HUR Červinskýj, ktorý tím zostavil, nechal vycvičiť a poslal do akcie. Hľadal pritom cielene potápačov, ktorí boli schopní ponoru sa do hĺbky až 100 metrov a boli ochotní podstúpiť s tým spojené zdravotné riziká. Priamo na palube jachty Andromeda, na ktorej sa sa sabotážna skupina zo severonemeckého Rostocku plavila do blízkosti ropovodov, velil príslušník ukrajinskej armády.

archívne video

Výbuch potrubia Nord Stream (Zdroj: Profimedia)

Der Spiegel uviedol, že za dva roky vlastného vyšetrovania sa mu podarilo odhaliť identity všetkých zúčastnených. "Mená mužov a jednej ženy ale nezverejníme, aby sa nedostali do hľadáčika ruských vražedných komand," uviedol časopis. Podľa neho výsledky jeho pátrania zodpovedajú poznatkom, ktoré majú nemecké úrady a zahraničné tajné služby. V Nemecku sa poškodením potrubia plynovodov Nord Stream 1 a 2 zaoberajú okrem iného generálna prokuratúra, spolková polícia a Spolkový kriminálny úrad (BKA).

Operácia vyšla údajne na 300-tisíc dolárov a financovaná bola zo súkromných zdrojov. Podľa informácií nemeckého časopisu bola pred vykonaním akcie predložená na schválenie vtedajšiemu veliteľovi ukrajinských ozbrojených síl Valeriju Zalužnému, ktorý jej dal zelenú. Prezidenta Volodymyra Zelenského údajne sabotážna skupina zámerne neinformovala. Zalužnyj neskôr poprel, že by mal s útokom na plynovody čokoľvek spoločné. Zelenskyj tento rok vo februári Zalužného odvolal z čela ukrajinskej armády, teraz je veľvyslancom v Londýne.

Rusko tvrdilo, že za útokom stoja západné krajiny

O hroziacom poškodení plynovodov v Baltskom mori informovala podľa magazínu Der Spiegel už v júni 2022 holandská vojenská tajná služba americkú Ústrednú spravodajskú službu (CIA) a tiež nemecké úrady. USA sa údajne snažili akcii zabrániť, ale neúspešne. Rusko označilo incident za teroristický útok a naznačilo, že za ním stoja západné krajiny.

Červinskyj pôsobil pri ukrajinských tajných službách SBU a HUR a v čase poškodenia Nord Streamu pri špeciálnych silách ukrajinskej armády. Podľa neho bol Nord Stream legitímnym vojenským cieľom, ktorý sa chystalo Rusko po napadnutí Ukrajiny vo februári 2022 využiť. Plynovodom Nord Stream 1 v čase explózií plyn neprúdil, čo Rusko odôvodňovalo nevyhnutnou údržbou. Nord Stream 2 bol síce dokončený, ale kvôli vojne na Ukrajine a protiruským sankciám nebol spustený. Podľa Červinského hral pritom Nord Stream v načasovaní predvlaňajšej invázie Ruska na Ukrajinu veľkú úlohu, práve až po jeho dokončení mohla Moskva zaútočiť. "Museli ho dokončiť, aby na ňom mohli urobiť Európu závislú," uviedol Červinský j v jednom z rozhovorov, ktorý cituje Der Spiegel.

Červinskyj bol v apríli 2023 zadržaný a obžalovaný v súvislosti s inou operáciou, ktorá sa nepodarila. Teraz je v domácom väzení v súvislosti s podozrením z korupcie. Podľa jeho právnika sa mu ale len chcú niektorí ľudia z okruhu Zelenského pomstiť za to, že prezidenta a ľudí okolo neho v minulosti verejne kritizoval.